“Videojuegos. Los dos lados de la pantalla”, la exposición que les hace justicia

Por contextualizar brevemente: a 23 de enero de este año, TechCrunch publicó un estudio a través del cual explicaba que la industria del videojuego generó en todo el año alrededor de 43.000 millones de dólares en beneficios a lo largo del globo entre el mercado móvil, el PC y las videoconsolas. Gaimin, en julio de 2018, ubicó en 2.200 millones los jugadores a lo largo del globo; teniendo en cuenta que la población mundial es de 7.700 millones, se puede afirmar que casi un tercio del total es asiduo en este tipo de hobby. Por último, si el cine, según Statista, amasó un beneficio de 41.000 millones de dólares de manera global, 2.000 menos que los videojuegos, ¿se puede afirmar, sin temor a duda, que los videojuegos ya no son una cosa de frikis sino una realidad latente?

La Fundación Telefónica ha presentado “Videojuegos. Los dos lados de la pantalla”, una exposición que cuenta con 250 piezas, 8 títulos jugables y una instalación interactiva a través de la cual se puede experimentar con la realidad virtual. A pesar de todas las muestras, toda la iconografía, todo el almizcle artístico entre varias artes (la fusión de la música, el arte en diferentes versiones, por poner unos ejemplos), la exposición destaca por ciertos matices que no todos conocen y que la mayoría ignoran si no son duchos con respecto a este producto cultural.

Uno de ellos es, por ejemplo, la representación de la mujer en el mundo digital. feministfrequency, el canal de Youtube de Anita Sarkeesian, conocida como crítica cultural y muy activa en la representación feminista en videojuegos, dibuja un tópico muy manido en el mundo digital, el de la “chica en apuros”. El tropo se reduce a que Peach (Super Mario), Zelda (The Legend of Zelda), Beatriz (Dante’s Inferno) o Yorda (ICO), entre otros tantos ejemplos son utilizadas como reclamo masculino a rescatar/salvaguardar/vengar para que la figura del hombre predomine argumentalmente. Como contraparte, y tal y como apunta la exposición a través de un estudio de Feminist Frequency, únicamente el 8% de los juegos más vendidos durante el año pasado estuvo protagonizado por una figura femenina, una tónica que empieza a dar destellos de cambio, por leves que sean, gracias a títulos como Horizon: Zero Dawn, The Last of Us II o Tomb Raider.