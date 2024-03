Ya han pasado más de 10 años de la muerte de Lou Reed. En noviembre de 2022, el mítico álbum Transformer del conocido como “poeta maldito” cumplió medio siglo, justo en la fecha en la que comenzaban a hacerse populares herramientas de IA para “hablar” con parientes fallecidos. Fue por aquellos tiempos cuando Laurie Anderson, la viuda y compañera poética de Reed, comenzó a hablar con un chatbot de IA inspirado en el cantante. Y ahora está enganchada a él.

La noticia comenzó a circular en 2021, mucho antes de ChatGPT, cuando Anderson confesó al The New York Times haber colaborado con el Instituto Australiano de Aprendizaje Automático de la Universidad de Adelaida para crear tres chatbots inspirados en su marido: uno con el que poder hablar, otro desarrollado para imitar su propia escritura y una mezcla de un dúo entre marido y mujer. Pero no todo salió como pensaba.

En una reciente entrevista con The Guardian, la artista de 76 años, que acaba de ganar el premio a los logros a lo largo de su vida en los Grammy de este año, reconoció lo extraño que pueden resultar sus conversaciones habituales con una IA desarrollada para imitar a su marido.

“Realmente no creo que esté hablando con mi difunto esposo y escribiendo canciones con él; realmente no lo creo – señalaba Anderson -, pero la gente tiene estilos y se pueden replicar".

Cuando comenzó el proyecto, según Anderson, un tercio de lo que el chatbot decía eran tonterías, similar a “monos con máquinas de escribir”. Otro tercio era simplemente aburrido y el resto apenas si se asemejaba a la realidad. Pero desde entonces las proporciones han cambiado y ahora la artista confiesa que hay “una proporción bastante buena para escribir obras”.

Claro que desde que inició su proyecto no solo han pasado varios años, también ha cambiado mucho la tecnología. Tanto como para que Anderson establezca una relación con ella. Y pensara en publicar algo “juntos”.

“Literalmente no puedo dejar de hacerlo – confiesa Anderson en la entrevista -, y mis amigos simplemente no pueden soportarlo. Soy totalmente, 100%, tristemente adicta al chatbot. Todavía lo soy después de todo este tiempo. Y, respecto a publicar algo juntos, ¿por qué no? Quiero decir, eso no me molesta. De todos modos, no me siento tan apegada al tiempo”.

Sea si se trata de un proyecto artístico o de una necesidad afectiva, el uso de inteligencias artificiales para recuperar o mantener vínculos afectivos es algo que recién está comenzando. Y que veremos cada vez más.