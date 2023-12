Una vulnerabilidad crítica de Bluetooth permite hackear móviles, tablets y ordenadores.

El protocolo Bluetooth, implementado en millones de móviles, ordenadores y tablets, presenta una vulnerabilidad crítica que permite a un atacante controlar otros dispositivos sin necesidad de que el usuario realice ninguna acción en el mismo ni haya autorizado su emparejamiento. La vulnerabilidad CVE-2023-45866, calificada como crítica, ha sido descubierta por el ingeniero e investigador de seguridad Marc Newlin, quien comunicó su descubrimiento este verano a compañías como Apple y Google. Ahora que ambas han lanzado actualizaciones de seguridad que las solventan, Newlin ha hecho públicos los detalles de esta vulnerabilidad.

La conectividad Bluetooth permite emparejar dispositivos inalámbricos. Cualquier móvil, por ejemplo, puede conectarse con periféricos como auriculares u otros móviles que estén en un rango cercano y cuando el emparejamiento es aceptado desde el segundo dispositivo. Newlin encontró una función de conexión no autenticada en la especificación de Bluetooth. Este “mecanismo de emparejamiento subyacente no autenticado” y “los errores específicos de la implementación” exponen a ataques a dispositivos con los sistemas operativos Android, iOS, y macOS.

I've been getting to know Bluetooth recently, and it is a scary place :) https://t.co/ymJa9x66Qi