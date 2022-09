Este es el peligro de tener el Bluetooth del móvil siempre encendido si no se está usando

Hace ya más de diez años, la llegada de los smartphones supuso un antes y un después en el día a día de la mayoría de personas alrededor del globo, cambiando inevitablemente la vida y costumbres que se conocían hasta el momento. Este dispositivo que supuso toda una revolución tecnológica se ha vuelto indispensable para millones de ciudadanos, ya que permite en apenas unos minutos hacer compras vía internet, consultar información urgente o incluso hablar con amigos o seres queridos al instante que se encuentren al otro lado del mundo.

En este contexto, la tecnología bluetooth ha ido ganando un gran peso con el paso de los años, ya que a través de esta podemos conectar de una forma rápida y sencilla numerosos dispositivos a nuestro smartphone como auriculares, pulseras de actividad o incluso relojes inteligentes. Dichos aparatos bluetooth se conectan por proximidad, por lo que si tenemos activada esta tecnología de forma permanente en nuestro móvil, los dispositivos con los que ya se ha realizado la vinculación previamente se conectarán de forma automática cuando estén cerca. Pese a que el uso del bluetooth puede resultar algo muy cómodo, dejarlo activado siempre puede traer consigo una serie de peligros, como dejar los datos que contiene nuestro smartphone a merced de los ciberdelincuentes, tal y como explican desde el blog de Bankinter.

Estos delincuentes hacen uso de esta herramienta activa así como de alguna vulnerabilidad que afecte al dispositivo móvil para extraer datos de la víctima como contraseñas, contactos o incluso mensajes, entre otros. En esta línea, los ciberdelincuentes se acercan lo suficiente para establecer conexión y después a través de la herramienta BlueDiving, verifican la vulnerabilidad del teléfono, y en caso de que lo sea, utilizan un programa para la extracción de datos. Este tipo de ataque es conocido como Bluesnarfing.

Ante esta técnica de robo de información, lo más eficaz es que el propietario del dispositivo móvil apague el bluetooth siempre y cuando no se esté utilizando. No obstante, en el caso de tenerlo activado, la persona no debe aceptar o bloquear las conexiones que lleguen a su smartphone que no se hayan solicitado o sean desconocidas, ya que esto podría ser una entrada fácil a nuestros datos por parte de los ciberdelincuentes. Asimismo, desde el blog de Bankinter recomiendan que se haga uso de un antivirus en el dispositivo o tener actualizado el sistema, así como utilizar contraseñas que sean seguras para evitar este tipo de ataques.