WhatsApp ocultará los mensajes de contactos bloqueados en los chats grupales

Sin duda WhatsApp es una de las aplicaciones que más a menudo se actualiza y con opciones que resultan ser muy reclamadas por los usuarios. La última de ellas tiene que ver con la privacidad, más precisamente con los contactos que hemos bloqueados. Si bien no recibimos mensajes directos de estos números, sí nos llegan aquellos que publican en chats grupales que compartimos. Al menos así era hasta ahora.

Cuando un contacto está bloqueado, su capacidad para enviarle mensajes o llamarlo está restringida. Sin embargo, las interacciones dentro de grupos comunes siguen siendo posibles y los mensajes de los contactos bloqueados siguen siendo visibles para mantener la continuidad de la comunicación. Esto significa que, si bien el contacto bloqueado pierde la capacidad de enviarte mensajes o llamarte de forma privada, su presencia en las conversaciones grupales permanece activa.

La idea es que WhatsApp permita a los usuarios bloquear el contacto tanto en lo que a mensajes directos se refiere, como a no ver sus mensajes en los chats grupales. O solo la primera, para no perder el hilo de la conversación. El mensaje no se elimina de la conversación y se marca como oculto para preservar el flujo de la conversación sin causar ninguna interrupción visual. Esta mejora está diseñada para brindar a los usuarios un mayor control sobre su experiencia de chat grupal, asegurando que aún puedan participar sin ser interrumpidos por mensajes de contactos que decidieron bloquear.

Esta opción tendría varias ventajas. Generalmente, ver mensajes de contactos bloqueados en chats grupales comunes puede resultar perjudicial para los usuarios. Cuando se bloquea un contacto, suele ser por motivos personales, como evitar comunicaciones no deseadas o no entrar en discusiones sin final. Permitir a los usuarios ocultar mensajes de contactos bloqueados en chats grupales garantiza que sus mensajes no aparezcan en la pantalla del chat y contribuye a mantener un entorno de comunicación más cómodo y menos intrusivo dentro de los chats grupales. Además, los usuarios pueden centrarse en las discusiones grupales relevantes ocultando mensajes de los contactos bloqueados sin distraerse con los mensajes de los contactos que han elegido bloquear, evitando posibles interrupciones.

Implementar esta opción también contribuiría a preservar nuestra salud mental ante aquellos mensajes que pueden ir directamente dirigidos a nosotros, pero se publican en chats grupales. De este modo evitamos la confrontación y ganamos tiempo y salud. Aún no se sabe cuándo estaría disponible esta característica, aunque se espera que sea en las primeras actualizaciones de 2024.