WhatsApp tendrá un canal Discover

Las versiones beta de WhatsApp constituyen la mejor manera de conocer por adelantado las novedades que irán llegando a la aplicación de mensajería más usada del mundo. Sin embargo, no siempre es así. Algunas características no pasan de la fase de desarrollo o cambian sustancialmente durante el mismo. Es lo que ha sucedido con la función de enviar newsletters de la que se supo hace unos meses y que posteriormente se transformó en Canales. Estos se habilitarán dentro de la pestaña de Actualizaciones, que a su vez sustituirá a la de Estados y contendrá ambos formatos. Según informa el medio especializado WABetainfo , Canal Discover es una nueva característica, todavía en desarrollo, que permitirá buscar y seguir nuevos canales en la aplicación, en la línea del popular feed de noticias de Google del mismo nombre que está integrado con el sistema operativo Android y algunas apps de la compañía.

Los canales proporcionarán noticias y actualizaciones a los usuarios que los sigan. Podrán ser creados tanto por particulares como por empresas y buscarse por nombre, sin necesidad de que estén vinculados, de forma visible, a un número de teléfono. Con Canal Discover, WhatsApp dará la opción de clasificarlos según la fecha en la que han sido añadidos, por orden alfabético y por popularidad. Esta última opción es la más interesante porque permite a los usuarios identificar los canales que son una autoridad en un determinado campo o tendencia en WhatsApp.

Un canal de WhatsApp será una “herramienta privada” dado que el número de teléfono y la información del usuario que los sigue permanecen siempre ocultos. No contarán con cifrado de extremos a extremo debidfo a que la propia naturaleza del servicio no lo hace necesario. Los canales que siga un usuario no serán visibles para los contactos que tenga.

Dado que se trata de una función en desarrollo y que todavía no ha llegado a la versión beta, se desconoce cuando podrá ser lanzada pero tendrá que llegar después o simultáneamente con la opción de usar nombres de usuario en lugar de números de teléfono para identificarse en WhatsApp.

El mes pasado WABetainfo desveló esta nueva característica en desarrollo que aporta una nueva capa de privacidad a través de un cambio radical en el funcionamiento de WhatsApp. Además de facilitar los canales, el cambio del número de teléfono por un nombre de usuario evita que el resto de contactos tenga que acceder a esa información para comunicarse a través de la aplicación y permitirá, a quien quiera, crearse más perfiles de WhatsApp sin necesidad de un segundo número de teléfono.