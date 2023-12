El 6G llegará en 2030

Cuando hablamos de 6G, nos referimos a una de las tecnologías de conectividad más esperadas y emocionantes de toda la industria. Una con la capacidad de impulsar desarrollos tecnológicos innovadores, trayendo consigo una nueva generación de soluciones inalámbricas inteligentes. Y al mismo tiempo, cambiando para siempre la forma en cómo interactuamos con la tecnología.

Hablamos del que se cree, será uno de los aspectos destacados del 6G, debido a su teórica capacidad de conectar dispositivos a largas distancias. Lo que se traduciría en un ecosistema altamente interconectado, abriendo un nuevo mundo de posibilidades que van desde ciudades inteligentes hasta vehículos autónomos. Así como atención médica remota y smart-home. De ahí que que tenga el potencial de cambiar para siempre nuestro estilo de vida.

La llegada 6G como base para un ecosistema interconectado

Especialmente, con el avance de la IA, la computación en la nube y dispositivos IoT cada vez más sofisticados. Lo que a su vez generaría un creciente interés en el desarrollo de conexiones de próxima generación. Una innovación que promete impulsar nuevos avances tecnológicos en diversos sectores. Esto mediante la combinación de soluciones inteligentes con una conectividad mejorada.

Es así como se pone sobre la mesa el desarrollo de ciudades inteligentes conectadas a una red altamente eficiente y autónoma, con latencias de solo 1 ms. Un tema que sería objeto de debate en la discusión de expertos organizada por ElEconomista. En la que se reunieron algunas mentes destacadas de la industria de las telecomunicaciones, fomentando el intercambio de ideas orientadas al futuro tecnológico.

Una tecnología que requiere de una gran inversión

Si bien es cierto que 5G todavía está lejos de alcanzar su máximo potencial, muchas empresas ya estarían mirando al futuro en busca de posibilidades. De hecho, se estima que la generación del 6G podría llegar a mediados de 2023. Según afirmaciones de (José Antonio Portilla, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación),quien explica que dicho proyecto requiere trabajo. Ya que no es algo que surgirá de la nada.

En este sentido, afirma que son necesarias grandes sumas de inversión, destinadas a investigación, desarrollo y colaboración entre diversos líderes de la industria. De manera que sea posible superar desafíos técnicos que aseguren que el 6G pueda cumplir con la creciente demanda de datos del sector. Por lo cual, queda claro que es un camino que requiere de múltiples sacrificios.

Cómo el 6G cambiará la forma en la que interactuamos con la tecnología

En este punto, cabe destacar que si bien el 6G llegaría inicialmente en 2023, no será hasta una década después que se integre completamente en la industria. Esto significa que habrá que esperar hasta 2040 para disfrutar plenamente de sus beneficios. Uno de ellos es la reducción de las latencias, permitiendo desarrollos tecnológicos casi sacados de la ciencia ficción. Como es el caso de áreas de realidad públicas con realidad aumentada, telemedicina, vehículos y robots autónomos y mucho más.

De ahí que se piense que el 6G cambiará para siempre la forma en que vivimos y nos relacionamos con la tecnología. Sin olvidar la tasa de transferencias máxima, que pasaría de 20GB/s hasta 1 TB/s, permitiendo una capacidad de tráfico en la redes de comunicación. De manera, permitiendo conectar hasta 10 millones de dispositivos al mismo tiempo por kilómetro cuadrado, en comparación al millón que el 5G manejaría actualmente.

Desafíos necesarios para un futuro interconectado mediante el 6G

Es cierto que toda tecnología enfrenta desafíos y obstáculos, por lo que el 6G no será la excepción. Tan solo hay que echar un vistazo a la cantidad de problemas de la IA, que si bien tiene muchos beneficios, no deja de generar preocupaciones a nivel mundial. En el caso de las nueva generación de redes, se esperan múltiples problemas de rentabilidad para las empresas inversoras. Ya que existe la posibilidad de que no cuenten con retornos inmediatos o que incluso estén por debajo del costo inicial.

Así lo señala Victor Calvo-Sotelo (Director de DigitalES), asegurando que es esencial no solo pensar en los beneficios, sino también en cómo superar estos desafíos. Esto mientras el 5G continúa desarrollándose e integrándose en la industria actual. Por lo que es el momento perfecto, para generar estrategias y modelos de negocio que permitan hacer frente a la futura generación de redes inalámbricas.

“Hay retos que solucionar, y hay que hacerlo deprisa”, pero no hay duda en que las empresas de comunicación podrán sortear estos desafíos futuros. Después de todo se trata de una necesidad para poder avanzar. Especialmente, cuando el tráfico de datos continúa aumentando conforme pasan los años, y llegará el punto en que superen la capacidad de la red. Por ello, se espera que el 6G sea una solución definitiva a esta problemática.