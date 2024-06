Call of Duty: Black Ops 6 se presenta ante su público como uno de los títulos más completos hasta la fecha

Tras semanas de ruidos y filtraciones, los altos mandos de Activision han presentado oficialmente los elementos centrales de ‘Call of Duty: Black Ops 6’, y entre los detalles técnicos empaquetados en poco más de 20 minutos de gala, se reveló un anticipo del juego que deja entrever uno de los proyectos más completos de la franquicia.

Planes de lanzamiento

‘Call of Duty: Black Ops 6’ estará disponible en todo el mundo para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC el viernes 25 de octubre de 2024. En relación a su habitual periodo de pruebas, la beta abierta será gratuita en todas las plataformas, aunque los jugadores que hagan reserva tendrán acceso anticipado. Se confirma oficialmente que estará disponible el primer día de lanzamiento para los suscriptores de determinados planes de Game Pass (Game Pass Ultimate, Game Pass PC, Game Pass Console). Las cuentas activas tendrán acceso al Digital Cross-Gen Bundle (Xbox) o PC Standard Edition (Microsoft Store) -incluyendo el Woods Operator Pack y la Beta Abierta de acceso anticipado- con el juego completo disponible en el lanzamiento.

Forced to go rogue. Hunted from within. This is Call of Duty #BlackOps6



💥 All-new Campaign set in the Gulf War era

🗺️12 new 6v6 maps & 4 new Strike maps at launch

🧟‍♂️ Return of Round-Based Zombies



Pre-Order to instantly get the Woods Operator Pack 👉 https://t.co/ufO3GJl3vmpic.twitter.com/Aarr5qm5PI