Xbox Game Pass: Nuevas incorporaciones para febrero de 2025 y juegos que se despiden

Los altos mandos de Xbox han revelado la última lista de títulos que se incorporarán al catálogo de Xbox Game Pass durante febrero de 2025. En lo que resta del mes, los usuarios de Xbox, PC y xCloud, el servicio de streaming en la nube disponible para los suscriptores de Game Pass Ultimate, podrán acceder a cuatro títulos que amplían la oferta disponible en la plataforma. En contrapartida, se retira un nutrido grupo de juegos de la oferta rotatoria.

Entre los nombres destacados de esta hornada, se encuentra ‘Avowed’, el esperado juego de rol desarrollado por Obsidian Entertainment que llega a Game Pass el día de su lanzamiento. Además, los suscriptores podrán disfrutar de ‘EA Sports F1 24, la nueva entrega de la serie de simulación de Fórmula 1, así como ‘Watch Dogs Legion’, una experiencia de acción y aventura en un mundo abierto en el que luchas contra un régimen autoritario. También se unirá al catálogo ‘Warhammer 40,000: Rogue Trader’, un RPG táctico basado en el universo de Warhammer 40K’.

‘Avowed’ (nube, PC y Xbox Series X|S) – Ya disponible

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

El esperado juego de rol de acción de Obsidian Entertainment lleva a los jugadores al mundo de Eora, conocido por los seguidores de la saga ‘Pillars of Eternity’. Podrás explorar un vasto mundo abierto y tomar decisiones que influyen en el desarrollo de la trama. ‘Avowed’ está disponible tanto en Xbox como en PC.

