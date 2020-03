«Tales from the loop»: la pintura como nueva fuente de adaptación seriéfila

La existencia es aquello que un espectador se cuestiona cuando tiene ante sus ojos una pintura de Guennadi Ulibin. El artista ruso es conocido por introducir a mujeres desnudas contemplando paisajes angustiosos e irrumpidos por naves espaciales u otros instrumentos de la asfixiante tecnología que ya no solo nos rodea, sino que también convive con nosotros. Las máquinas y robots están en todas partes. Enumere diez aspectos de la vida que carezcan de contacto con la tecnología. La pintura futurista de Ulibin así lo retrata, de la misma manera que lo hace Simon Stålenhag. Éste nació en una zona rural de Estocolmo, Suecia, y también realiza obras de arte con toque futurista e invasión robótica. Sin embargo, el sueco no comparte la misma técnica que el ruso, sino que tiene una técnica pictórica basada en lo digital. A través de pinceles digitales, una tablet y una cámara de fotos, Stålenhag produce su obra conocida por mezclar la paz de una zona natural de Suecia con la presencia de robots y ciencia ficción.

A Stålenhag le atemoriza el uso irresponsable que se hace actualmente de la tecnología. Por ello, desde que era un niño ha querido transmitir con su ingenio que es posible convivir con ella. La obra del artista sueco combina su infancia con su ambición. Es decir, se crió rodeado de naturaleza pero su pasión por las películas de ciencia ficción hicieron que hoy realice obras con robots, dinosaurios o búnkeres espaciales en plena Suecia rural. Además, Stålenhag es conocido por sus creaciones futuristas con estilo retro y alta presencia tecnológica, así como por realizar libros de arte narrativos a partir de dichas pinturas.

Misterios del universo

«Tales from the loop» (2014) y «Things from the flood» (2016) son dos obras que Stålenhag ha realizado a partir de sus dibujos y que, al obtener bastante éxito, han sido objeto de adaptación. Sea para hacer un juego de mesa o para una serie. Ejemplo de esto último es el proyecto que se estrena en Amazon Prime Video el 3 de abril: se trata de «Tales from the loop», la primera serie de televisión de la historia adaptada a partir de pinturas digitales. Creada por Nathaniel Halpern, la ficción explora la vida de los habitantes de «The Loop», una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo. En esta ciudad fantástica se cuentan historias conmovedoras que muestran experiencias emocionales universales, a la vez que recurren a la intriga de la narración de género. La exposición de la historia es tal que, de una forma u otra, todo espectador sentirá lo que los personajes: estar conectado a «The Loop» de una forma u otra.

Si bien la serie ya se antoja tan interesante como innovadora, su estética cuenta con escenarios hipnotizantes que transmiten la misma nostalgia, tanto paisajística como tecnológica, con la que el autor dotaba a sus obras. Además, el reparto también augura llamar la atención de la audiencia. La ficción está protagonizada por Rebecca Hall («Vicky Cristina Barcelona»), Paul Schneider («Parks and Recreation») y Daniel Zolghadri («Eighth Grade»). Asimismo, el elenco lo completan, principalmente, Duncan Joiner («Waco»), y el actor que recientemente ha protagonizado «Los dos papas» y que también destaca por su trabajo en la exitosa serie «Juego de tronos», Jonathan Pryce.

Al estilo de Marvel

«Tales from the loop» no ha sido el único libro de arte narrativo de Simon Stålenhag que se ha adaptado. Puede que sus pinturas se asimilen al estilo o quizá a la filosofía de Marvel, pues «Electric State» fue escogida por los directores de «Vengadores: Infinity War», Joe y Anthony Russo, para realizar una adaptación para la gran pantalla.