Así será “Calma”, el “single” de Flavio de “OT 2020

A pesar de la interrupción temporal de “Operación Triunfo 2020” por la crisis del coronavirus, los concursantes continúan trabajando en sus voces y su música, así como la Academia continúa alimentando sus aprendizajes. Esto se ve materializado en los “singles” que va sacando cada “triunfito”, pues ya conocemos el de Javy o Rafa, entre otros, y ahora se presenta el de uno de los favoritos de la presente edición: Flavio.

Se trata de “Calma”, canción que estará disponible en todas las plataformas el 10 de abril y, según informan desde Gestmusic, se trata de un tema “muy luminoso que Flavio compuso dentro de la Academia de Operación Triunfo, en la que hace referencia al momento en que una relación no funciona y una de las partes decide seguir su propio camino”. Asimismo, Flavio define “Calma” como una canción que “transmite buen rollo, buenas vibraciones, es alegre y da esas ganas de moverte”.

El single nació “a partir de una ronda de acordes que yo tocaba con el piano, pero como vi que no funcionaba y no me surgía la inspiración, los pasé a guitarra y, a partir de ahí, iban surgiendo frases”, explica el concursante. De esta manera, a partir de esas frases y estrofas compuso una canción que se une al grupo de “single” de “OT 2020” y demuestra, una vez más, que es la edición con más producciones desde dentro de la Academia.

Si a Bruno, por ejemplo, la producción de su “single” la hizo Rayden, la de Flavio va de la mano de Nacho Mañó, músico con más de 30 años de experiencia profesional y uno de los productores más premiados del panorama musical español. Cuenta con más de 30 discos de platino por sus trabajos discográficos, tres Premios Ondas y un Grammy Latino. Asimismo, este compositor y autor de numerosas canciones de éxito, ha producido para artistas como Alejandro Sanz, Niña Pastori, Presuntos Implicados, Joan Manuel Serrat, Revolver o Seguridad Social.

Mañó explica que Flavio es “un artista con un gran talento y una personalidad que, como yo, siente respeto y un gran compromiso con la profesión. La intuición de Manu y su idea de juntarnos a Flavio y a mí ha sido muy certera”.