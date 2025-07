RTVE, un riau-riau con drones y tirolinas

Cada julio se repite el ritual: siete de la mañana, café sin azúcar, La 1 encendida y esa mezcla de miedo, alegría y costumbre. Pero este 2025 hay un ingrediente nuevo en el desayuno de los encierros: la Inteligencia Artificial. RTVE ha presentado la nueva edición de “Vive San Fermín”, que llevará las fiestas de Pamplona a otra pantalla, la de lo inaudito. Lo hace con cuatro piezas únicas que no buscan sustituir nada, sino sumar: veremos el primer Chupinazo de 1931 como si estuviéramos allí, entraremos en un montón desde dentro y viajaremos a la Edad Media en zapatillas de correr.

“Vive San Fermín”, que se emitirá del 7 al 14 de julio a partir de las 07:15, es el plato fuerte del verano madrugador. Lo presentarán Julián Iantzi, Ana Prada y Teo Lázaro, con el entusiasmo de quien conoce la fiesta de cerca, y la serenidad de quien no pretende convertirla en un reality. Aquí no hay zooms innecesarios ni sensacionalismo: hay narración directa, frases con pulso, y una cámara que acompaña sin molestar.

Iantzi sigue siendo ese anfitrión que parece llevar a todos los espectadores de la mano, con voz de vecino que sabe lo que va a pasar y aun así se emociona. Prada, por su parte, aporta ese tono cálido que no se aprende en las escaletas. Y Lázaro, corredor experto, le pone el nervio exacto: el que viene de haberse jugado el pellejo. Sus comentarios no suenan a manual, sino a piel. Cuando habla de la curva de Estafeta, uno no solo entiende por qué es peligrosa: siente que está a punto de pisarla.

RTVE ha desplegado una maquinaria quirúrgica: 32 cámaras, tirolinas, dron y un equipo de 100 personas. Es un esfuerzo medido al milímetro, que evita la sobreproducción y da valor al instante. En RTVE Play se puede ver cada encierro en directo, elegir el audio entre La 1 o RNE, participar en votaciones o revivir todo después. Además, se suma una portada especial con contenido extra, historia reciente de los encierros y acceso a material desde 2008.

Aunque los toros en el encierro siguen siendo el imán principal, “Vive San Fermín 2025” no se olvida de quienes protagonizan las carreras: los corredores anónimos, los pastores, los dobladores, los sanitarios que aguardan en cada esquina... Las cámaras de RTVE bajan al suelo, escuchan acentos distintos, siguen historias pequeñas. Y es ahí, en ese retrato coral, donde se entiende que San Fermín no es solo adrenalina en zapatillas: es también una ciudad que se reinventa durante nueve días con precisión casi religiosa.

Y sí, este año hay IA. Pero lejos del oropel futurista, se usa con inteligencia: reconstruye lo imposible, completa huecos, transporta al espectador. No sustituye al directo ni edulcora la tensión: la complementa. Porque la IA solo muestra lo que nadie pudo grabar y lo hace con una coherencia visual que no chirría. Hay emoción sin trampa, asombro sin artificio.

Ahora bien, hay una ausencia que pesa: la corrida de toros sigue sin televisión nacional. Desde el 4 de junio de 2016, cuando RTVE emitió la de Asprona con Miguel Ángel Perera como único espada, no se ha vuelto a televisar ningún festejo taurino. Y eso, a pesar de que las cadenas autonómicas —Telemadrid, CMMedia, Canal Sur o, últimamente, A Punt— no paran de batir récords cada vez que emiten una corrida. La paradoja es evidente: RTVE mima la fiesta en su tramo más internacional, pero deja de lado la razón de ser del toro. Una decisión difícil de justificar cuando los datos confirman que la tauromaquia televisiva no solo interesa, sino que engancha.

Mientras tanto, la radio mantiene su garra. RNE cubrirá todo: desde el Chupinazo del 6 de julio a las 11:30, hasta el “Pobre de mí” del 14, con Javier Izu, Fabiola Muñoz, Marta Alzugaray y un equipo que narra con detalle lo que el ojo no siempre alcanza. La sincronización con RNE Audio a las 07:58 permite que todos los oyentes vivan el encierro al unísono, sin importar dónde estén.

Y por si alguien se lo pregunta: sí, el espectáculo sigue atrayendo. En 2024, la audiencia se disparó con un 64,9% de cuota y más de 3,7 millones de personas vieron algún encierro. En la web, 1,77 millones de usuarios consultaron contenido relacionado. En redes, 17 millones de visualizaciones. No es una moda: es una cita.

En definitiva, “Vive San Fermín 2025” no se conforma con repetir la fórmula. La expande, la pule, la sacude con IA sin perder su esencia. Es una manera nueva de contar algo muy antiguo. Y en ese equilibrio, la televisión pública encuentra una manera de decir que el pasado, cuando se mira con el lente adecuado, sigue siendo apasionante.

OneToro TV, único testigo en la plaza de toros

Por primera vez en años, las corridas de San Fermín no se emitirán completas por televisión.RTVE sigue ausente del ruedo vespertino desde 2016. Pero la señal de OneToro TV sí estará presente del 11 al 14 de julio, mostrando solo el tramo final del ciclo taurino. Una cobertura parcial que deja al aficionado más exigente esperando más. Mientras tanto, canales autonómicos siguen demostrando con sus audiencias que el toreo interesa, llena plazas… y también pantallas. RTVE, en cambio, parece mirar solo al encierro. La feria se parte en dos: emoción en la mañana, silencio por la tarde.