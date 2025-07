Aitor Albizua muestra discrepacias tras la cancelación de 'La familia de la tele': "Yo iba a hacer otro tipo de programa"

Aitor Albizua ha sido el último integrante del trío de presentadores del magacín vespertino de actualidad y crónica social, 'La familia de la tele', en pronunciarse tras su cancelación el pasado 18 de junio tras no triunfar en cuanto a audiencias, claudicando tras 32 programas en antena. El maestro de ceremonias vasco, que formaba parte del trío de presentadores junto a María Patiño e Inés Hernand, ha espetado con sinceridad que él quería realizar "otro tipo de programa", unas polémicas declaraciones que ha realizado a VerTele en exclusiva, comentando además que no "quiere dramatizar" de más este sonoro fracaso televisivo del ente público.

No se arrepiente a pesar de no estar de acuerdo

Aitor Albizua ha hablado con franqueza sobre la cancelación del programa 'La familia de la tele', reconociendo que era una decisión “evidente” y necesaria. Aunque admite que no fue una situación fácil, el presentador insiste en no dramatizar: “Muchísimas cosas fallaron al mismo tiempo”, declara. Pese al fracaso del formato, que apenas estuvo siete semanas en emisión, Albizua lo afronta como una experiencia de aprendizaje. “Yo iba a hacer otro tipo de programa, pero no me arrepiento”, explica, destacando que los proyectos a menudo cambian de rumbo una vez están en marcha. El también conductor de 'Cifras y Letras' describe su paso por el magacín como una mezcla de emociones: “Ilusión, frustración, rabia, decepción y también aprendizaje”. En cuanto a las críticas, confiesa haberse mantenido al margen, aunque lamenta que “las ganas de que no funcionase estaban ahí desde el principio”. Además, muestra especial empatía por el equipo afectado por el ERE que ha tenido que afrontar la productora. Sobre la supuesta falta de química con sus compañeras María Patiño e Inés Hernand, Albizua la desmiente con rotundidad: “Ha sido un lujazo trabajar con María, e Inés es como una hermana para mí”. Asegura que su relación personal era buena y que los comentarios al respecto no se correspondían con la realidad. En definitiva, Albizua cierra este capítulo con elegancia profesional, convencido de que “de todo se aprende” y dejando claro que no hay resentimiento ni hacia el proyecto ni hacia sus compañeras.

La audiencia condenó a 'La familia'

'La familia de la tele' era una de las grandes apuestas de José Pablo López como Director General de RTVE. La llegada de la constelación 'Sálvame' al ente público estaba llena de expectativas pero la audiencia le ha dado la espalda al magacín de actualidad y crónica social que presenta María Patiñojunto a Inés Hernand y Aitor Albizua, con Belén Esteban, Kiko Matamoros y Lydia Lozano entre otros en el grupo de colaboradores del programa. Concebido con un presupuesto inicial de más de 6 millones de euros para 65 entregas, más de 3,4 millones se han destinado a sueldos: 1,82 millones para el equipo artístico y 1,6 millones para el técnico. Presentadores como María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua cobraban entre 950 y 1.616 euros por programa. Los colaboradores percibían entre 54.150 y 65.550 euros, y los invitados pueden llegar a cobrar 2.000 euros por aparición. También se han invertido 365.822 euros en plató, y el evento de lanzamiento, el “Gran Desfile”, costó 440.044 euros. A esto se suman 204.111 euros en traslados, dietas y hoteles.