«Mentiras» que ciegan a la justicia

Esa incómoda lucha que libramos contra el nudo que sostiene la venda que cubre nuestros ojos, a veces, merece la pena. Una vez liberados de esa perezosa oscuridad, somos testigos directos de una verdad que puede ser tan maravillosa como aterradora. Sea como sea se trata, al fin y al cabo, de un esfuerzo que nos pone a la realidad al desnudo justo delante de nuestras pupilas. Explica Ángela Cremonte que es necesario deshacerse de dicha venda para que la sociedad pueda ver más allá de los estigmas, principales artífices de esa ignorancia que nos ciega. Protagoniza «Mentiras», serie que se estrena hoy en exclusiva en Atresplayer Premium –antes de emitirse en «prime time» en Antena 3–, y denuncia que «en la vida pensamos que la víctima es alguien frágil, un corderito per se previamente degollado, alguien no especialmente inteligente, sin muchas habilidades sociales y fácilmente engañable, mientras que el agresor tiene cara de malo y un cartel que dice “te voy a destrozar la vida”». Pues «eso no es así», sentencia con la acertada impotencia de quien anima a mirar más allá: «Hay víctimas fuertes, inteligentes, con carreras profesionales brillantes y que son engañadas porque los supuestos agresores tienen unas habilidades sociales y de engaño muy desarrolladas», explica la actriz.

«Mentiras», de 6 capítulos de 50 minutos de duración, trata sobre ese atentado hacia la libertad de una persona y la consecuente búsqueda de justicia. Cremonte interpreta a Laura Munar, profesora de literatura en un instituto de Palma de Mallorca y que recién ha terminado su relación con Iván (Miquel Fernández), su novio de toda la vida. Ella y Xavier Vera (Javier Rey), un reputado cirujano de la isla y padre de uno de sus alumnos, quedan una noche para cenar. Sin embargo, lo queparecía ser una romántica cita termina siendo una pesadilla: al día siguiente, Laura se despierta con náusas, pérdidas de memoria y la gran sospecha de que Xavier la ha drogado y violado. Esto desencadena una serie de mentiras que llevarán al espectador a dudar durante varios capítulos. «Ahí está la riqueza», explica Cremonte, «en esta serie todo el mundo miente, pero también hay mentiras que son más injustas y peligrosas que otras».

¿A quién señalar?

La ausencia de pruebas y la aparente sinceridad con la que Xavier niega cualquier agresión no solo hará dudar al espectador, sino que también perjudicará a la investigación de la policía, inevitablemente estancada. Y es ahí cuando Laura «se toma la justicia por su mano», con el objetivo de ayudarse a sí misma «y a todas las que vengan detrás, luego ya veremos quién miente, pero de inicio eso está ahí y, aunque Laura tenga antecedentes de desequilibrio psicológico, eso no quita que alomejor le hayan violado, ahí está el meollo de la serie», expresa Cremonte. La actriz confiesa su esfuerzo a la hora de interpretar «la violación del espacio físico de la protagonista, el sentirse invadida, ensuciada en lo más íntimo», continúa, «a ella le mueve la furia, el enfado, la sed de justicia, ella sabe cuál es su verdad, pero quiere que se sepa en medio de la plaza pública y que señalen con el dedo al agresor y no a la víctima».

Tenemos que empezar a entender, a nivel legal y social, cualquier sutileza como un «no» Ángela Cremonte

Por su parte, Xavier, un ciudadano modélico y sin ninguna mácula en su expediente, se pregunta «por qué se le pone en duda si no ha hecho nada más que cenar con una mujer, pasarlo bien, hubo una química increíble entre ellos, no entiende por qué, si tuvieron una noche romántica en la que al final se acostaron, ella al día siguiente se inventa todo eso», explica Cremonte sobre el personaje de Javier Rey. Ante esto, Laura busca desesperada la reacción de la policía: «Le dije que no, ¿me tendría que haber matado?». «Es muy injusto que se tenga que morir para que la justicia se de cuenta de que esa persona no quería mantener una relación sexual», denuncia Cremonte, «ni siquiera hace falta el “no”, con no tenerlo claro ya es una forma de decir que ahí está el límite». «Tenemos que empezar a entender a nivel legal y social cualquier sutileza como un “no”», afirma. Ahí reside la confrontación de una serie que, a través de «es tu palabra contra la mía», transmite el peligro de una mentira y la importancia de afrontar la realidad sin vendas.

A lo peninsular

«Mentiras» es una adaptación de la británica «Liar», que obtuvo un gran éxito alcanzando los 9 millones de espectadores por capítulo. «Me he puesto en la pupila de la actriz que da vida a la Laura inglesa», explica Cremonte, «a nivel de trama es la misma serie y es muy fiel en muchos sentidos, pero nosotros la hemos rodado a lo mediterráneo». Mientras que la original se rodó en Kent, «un lugar gris, con mucha lluvia, nosotros hemos grabado gran parte de la serie en Mallorca –la otra en Madrid–, con una explosión de sol dorado, de colores del mar, de lo que es nuestra idiosincrasia». También explica que «hay cosas que nos parecían inverosímiles de “Liar” a nivel de guión y las hemos cambiado».