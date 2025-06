El creador de 'The Last of Us' avanza un detalle clave sobre la tercera temporada

La tercera temporada de 'The Last of Us' ya está en marcha, y uno de los creadores de la serie, Neil Druckmann, ha confirmado nuevos detalles que afectarán a la trama principal. En esta tercera entrega, parece que la ficción se centrará en el personaje de Abby, interpretada por Kaitlyn Denver. Grandes noticias para los fans de la famosa saga de videojuegos. "No puedo creer que nos hayan permitido estructurar la serie de esta manera, es decir, acabamos de terminar la temporada 2, y la temporada 3 será protagonizada por Kaitlyn", avanzan al respecto.

Ya al final de la segunda temporada, vimos una tendencia a cambiar el protagonismo de Ellie (Bella Ramsey) hacia Abby, igual que ocurre en el segundo segmento del videojuego. Un personaje que cobra gran relevancia, sobre todo porque es la responsable de haber terminado con la vida de Joel (Pedro Pascal). Algo, con lo que la actriz ha tenido que aprender a lidiar. "Supongo que la controversia en torno a Abby nunca fue realmente una preocupación para mí, teniendo en cuenta mi primera reunión con Craig y Neil y lo maravillosos y talentosos que son", ha confesado al respecto.

Mientras que, por su parte, otro de los creadores de la serie ha dejado entrever que su intención ha sido mantenerse fieles al formato original en todo momento. "En una serie en la que tratamos de mantener las cosas lo más realistas posibles y queremos que la gente sienta peligro real", sostiene al respecto. "Pues sí, a veces las personas que no imaginamos que morirían, mueren. Eso se debe a que, para mí, esta no es una serie sobre la venganza. Es una serie sobre el duelo", concluía Craig Mazin al respecto.