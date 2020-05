La productora de “MasterChef” responde a las denuncias de Willy Bárcenas: “En el criterio de selección no existe veto alguno hacia ningún nombre”

Ayer TVE anunciaba los 16 nuevos concursantes que competirán entre fogones en “MasterChef Celebrity 5”. El programa, producido por Shine Iberia, desvelaba los famosos que aspirarían a ser sucesores de Tamara Falcó, quien ganó la cuarta edición del “talent” culinario. Sin embargo, esta noticia creó polémica en las redes sociales, y no por parte de público ni de los seleccionados, sino por una persona ajena a la noticia sobre el “casting” final: Guillermo “Willy” Bárcenas, cantante del grupo Taburete.

“Llevo desde ayer pensando en si debía o no contar lo que me ha pasado en mi brevísima experiencia en ‘MasterChef Celebrity’. Comenzaré desde el principio", escribió en una publicación de su perfil de instagram. “Una mañana después de haber subido una receta a instagram, me llamaron de la productora del programa para ver si me interesaría concursar en la siguiente edición. Rápidamente dije que sí y unos meses después me dijeron que tenía que hacer una prueba junto al resto de mis futuros compañeros”, continúa. “Más tarde volvieron a llamarme para una segunda prueba (...), me dicen entonces que el programa comienza a grabarse en X fecha, que esté preparado”, explica en la publicación.

Sin embargo, según explica Bárcenas, tras varias semanas sin tener noticias del talent, su mánager se puso en contacto con ellos y aquí viene el problema: “Fue ayer cuando la productora nos cdice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase, pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa”, explica. “Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos. Me da pena, no lo voy a negar, pero tampoco voy a renegar de mi familia”.

Ante esta publicación, que el artista subió anoche a su perfil, la respuesta por parte de la productora ha sido rápida y contundente. Shine Iberia ha lanzado un comunicado para “aclarar algunos puntos” sobre el proceso de casting para “MasterChef Celebrity” “ante las informaciones en torno a Guillermo Bárcenas”. Explica el comunicado que “el criterio en el proceso de selección de los nombres que formarán parte de cada edición corresponde a Shine Iberia (...). Esa selección final para ‘MasterChef 5’ -en la que no estaba Guillermo Bárcenas- se le traslada a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección del programa”.

Asimismo, tras explicar cómo la productora se pone en contacto con los seleccionados para cuadrar agendas y condiciones económicas, Sine Iberia asegura que “por descontado en el criterio de selección no existe veto alguno hacia absolutamente ningún nombre. Tampoco por supuesto en el caso de Guillermo Bárcenas, que en la pasada edición de ‘MasterChef Celebrity 4’ no pudo formar parte del casting de selección (como era deseo de sus representantes y que este año finalmente no accedió al grupo de seleccionados por Shine como tantos otros nombres”.

Por último, el informe aclara que la productora “comunicó su decisión a los representantes de Guillermo Bárcenas dejándoles claro además que si el año próximo estaba disponible, la productora estaría encantada de volver a considerarle de cara al próximo casting”.