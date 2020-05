«Deep water»: La potencia de las series británicas

No todo es Hollywood o Estados Unidos. Al contrario, la producción americana siempre ha tenido rivales cuando se refiere al mundo de las series. Sin embargo, se trata de una competición sana que, en lugar de desbancar, busca alimentar la industria y, cómo no, potenciarla. Si bien la producción española cada vez está ganando mayor reconocimiento (merecido) en el mundo de las series, hoy toca hablar del panorama británico. Las series producidas, rodadas y realizadas en Reino Unido no tienen por qué envidiar al gigante cinematográfico. Todos hemos visto –o, al menos, hemos oído mencionarlas– series como «The Crown», «Peaky Blinders», «Black Mirror», «Sherlock» o «Fleabag». Todas ellas son producciones inglesas que han arrasado en el panorama internacional, obteniendo el reconocimiento de público y crítica y liderando las listas de «series más vistas» de las diferentes plataformas de «streaming». Ahora, llega a España otra serie que promete ser un nuevo éxito británico, si se tiene en cuenta la audiencia que ha obtenido en su país de origen. Se trata de «Deep water», que aterriza hoy en Filmin y que, desde su estreno en 2019, han sido más de 6 millones los británicos que la han visto.

«Deep water» no es la única ficción británica de éxito que ha rescatado Filmin. La plataforma española apuesta en su mayoría por películas y series de autor de nuestro país, aunque también incluye en su catálogo producciones extranjeras como es el presente caso. Así lo hizo con «El incendio», drama psicológico que está disponible en la plataforma desde el 19 de mayo y al que la crítica se refiere como la serie del año en Reino Unido. Dos títulos que, aún sin el renombre de otras como «Downton Abbey» o «The end of the f***ing world», prometen conquistar al espectador español tanto como lo han hecho con el inglés.

Las apariencias engañan

«Deep water» cuenta con 6 episodios de 45 minutos y está inspirada en la saga de novelas «Windermere», de Paula Daly. Narra la vida de tres mujeres, madres de familia, que tratan de hacer frente a sus problemas personales entre los lagos y montañas del Lake District inglés. Cada una tiene sus problemas personales: mientras que Roz (Sinead Keenan), fisioterapeuta, mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero para afrontar sus deudas, Kate (Rosalind Eleazar) parece que lo tiene todo, pero las apariencias engañan. No obstante, es objeto de envidia de Lisa (Anna Friel). Con esto, las vidas de las tres protagonistas se complican hasta desembocar en un thriller cuando, en un extraño descuido, Lisa olvida recoger de la escuela a la hija de Kate. La ficción se estrena hoy en España y llega con una carta de presentación con la que buscan, al menos, igualar la audiencia inglesa: Filmin asegura que «Deep water» es la versión inglesa de «Big little lies», famosa serie estadounidense disponible en HBO y protagonizada por Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley.