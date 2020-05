Entrevista a Ester Expósito: «"Veneno" es una historia muy necesaria que contar»

El 29 de marzo el primer capítulo de “Veneno” se estrenaba en Atresplayer Premium convirtiéndose en un éxito rotundo. Si la serie estaba planteada para lanzar sus 8 episodios de una vez, la crisis del coronavirus lo impidió y por ese motivo los seguidores de la serie esperan deseosos la segunda entrega, que tendrá lugar en junio. Creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, “Veneno” narra de tal manera la vida de Cristina Ortiz que el gran reconocimiento es merecido: la energía, el cariño y el planteamiento con el que está realizada cada escena ha permitido que figure como uno de los mejores estrenos de Atresplayer de la actual temporada. La ficción está basada en las memorias de La Veneno escritas por Valeria Vegas (“¡Digo! Ni puta, ni santa”), y las aborda a través de tres periodos de tiempo: mientras que Jedet interpreta a La Veneno en su época de transición, Daniela Santiago protagoniza sus saltos a los platós de televisión e Isabel Torres el final de su vida.

El reparto lo completan Ester Expósito, que interpreta a la reportera Machús Osinaga, Lola Rodríguez, como Valeria Vegas, y Lola Dueñas, como la periodista Faela Sainz. Desde el primer episodio todas estas actrices ya lucen sus papeles como si los llevaran interpretando durante toda su vida, desprendiendo tanta elegancia como emociones, factores que caracterizan a “Veneno”. De hecho, en una entrevista concedida por Atresmedia, Expósito explica que desde el primer capítulo se percibe “mucho con el cariño y el respeto con el que se cuenta la historia”.

“Al ver el primer episodio de la serie me sorprendí mucho y me emocioné, porque ya sabía que estábamos haciendo una serie sobre una historia muy fascinante y muy emocionante de contar”, explica la actriz. Ante esto, confiesa que al ver el capítulo “había momentos en que me encontré con un nudo en la garganta y a la vez queriendo reírme, una mezcla de emociones muy fuerte”. Esta sensación, asegura, se traduce en que “el capítulo conecta muy bien con el espectador”, cosa que se confirma teniendo en cuenta que las suscripciones en Atresplayer se dispararon desde su estreno.

Expósito interpreta a Machús, periodista que comienza su carrera coincidiendo con el salto de La Veneno a los platós. Se trata de un papel que representa a una persona real y explica la actriz que “me he preparado el personaje de forma distinta a otros. Vi vídeos de Machús, analicé cómo se mueve, sus impulsos, cómo se desenvolvía en entrevistas... Me sentí identificada con Machús, por eso le he cogido tanto cariño al personaje”.

Y no solo se volcó en su personaje, sino que se contagió del equipo de “Veneno” para entregarse de lleno a la serie en general. “Me sumergí en la vida de La Veneno, me puse a ver vídeos suyos como loca... ¡Son adictivos! Yo sabía ya quién era y su historia siempre me habá fascinado, pero a raíz de este proyecto empecé a investigar más”, asegura.