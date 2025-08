Laura Pamplona, Alicia en ‘Aquí no hay quien viva’: "Mucha gente piensa que no he hecho más que eso"

La mítica serie 'Aquí no hay quien viva' supuso un trampolín para las carreras profesionales de actores como Laura Pamplona, que en la ficción interpretó durante 47 episodios a Alicia Sanz Ortega, la compañera de piso de Belén. Un papel que le ha marcado para toda la vida y que dos décadas después aún le recuerdan por la calle.

"Estuve un año y ocho meses y, de hecho, hay mucha gente que piensa que no he hecho nada más que eso porque todavía me preguntan", ha contado la actriz y modelo, hija de la también actriz Amparo Pamplona, este miércoles en la edición de verano de 'Y ahora Sonsoles'.

En una distendida entrevista con Pepa Romero, la intérprete de otras series como 'Policías, en el corazón de la calle', ha defendido su trayectoria y todos los proyectos que ha ido acumulando desde su salida de 'Aquí no hay quien viva'.

'Hospital Central', 'Los misterios de Laura' o 'Sabuesos', son solo algunas de las ficciones en las que ha seguido desarrollando su carrera como actriz: "Yo sigo trabajando, sino me hubiera muerto de hambre".

En cuanto a la serie que le otorgó la popularidad, solo tiene buenos recuerdos: "Guardo grandes amigos, era muy bonito grabar, mi personaje me encantaba. Fue una cosa muy importante para todos los que estuvimos ahí y cuando estuvimos no nos dábamos cuenta de lo importante que era".

Además, ha compartido una anécdota de lo que comportó el fenómeno 'Aquí no hay quien viva': "En el metro estábamos mi marido y yo, de repente me reconoció alguien y me cantó todo el vagón la canción, que dices '¡qué divertido!', pero es muy estresante".

Su relación con José Luis Gil

Durante la charla con la presentadora del programa de Antena 3, Laura Pamplona ha hablado de su compañero en el set de rodaje, José Luis Gil, el inolvidable Juan Cuesta, y que en 2021 sufrió un ictus que le mantiene alejado del foco mediático.

Aunque no ha hablado con él directamente, sabe de su estado de salud por sus compañeros. Además habló con los creadores de la serie "en su momento, cuando ocurrió".

"Yo con José Luis no he hablado, lo bueno es que se va recuperando y que la vida continúa. Es muy triste ver que a un compañero le pasa algo así", ha concluido.