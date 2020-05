¿Qué ver este fin de semana? Estés en la fase que estés...

Este fin de semana termina el mayo más peculiar que podríamos haber imaginado. Hacemos la entrada del verano de la manera más insólita posible, tras tres meses viviendo una realidad excepcional y con los ojos, esperanzados, mirando hacia la ansiada nueva normalidad. Mientras tanto, el universo de las series continúa funcionando y produciendo, así como la televisión sigue mostrando todas sus bazas para ofrecer momentos de evasión entre información e información. Hoy comienza el último fin de semana del mes y recogemos las series o películas de las que disfrutar en casa, estés en la fase que estés y con el propósito de descubrir nuevos contenidos.

Viernes de estrenos

Hoy el protagonismo lo acaparan las series, pues son 4 los estrenos que ofrecen las diferentes plataformas. Netflix lanza hoy la cuarta temporada de “Queen of the south”, versión inglesa de “La reina del sur”, la popular serie televisiva que protagonizó la mexicana Kate del Castillo. Está basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte. Por su parte, la misma plataforma lanza hoy un nuevo contenido: “Space Force”, que cuenta nada menos que con Steve Carell de protagonista y creador, así como con el guionista de “The office”, Greg Daniels. Su historia se basa en la idea de crear una división espacial de Donald Trump en el ejército de Estados Unidos y, además, cuenta con un reparto de lujo: John Malkovich, Lisa Kudrow, Noah Emmerich y Fred Willard.

Pero el viernes no queda aquí. Si tu vecindario es demasiado calmado, pon atención al estreno de la temporada 12 de “La que se avecina”. La serie da el salto al mundo del “streaming” aterrizando esta nueva entrega en Amazon Prime Video, 5 meses antes de su emisión en Telecinco. Los vecinos de Montepinar vuelven a alborotar el edificio con nuevas carcajadas aseguradas. Por su parte, Apple TV+ lanza hoy "Central Park, comedia musical de animación sobre una familia que vive en Central Park, los Tillerman.

Sábado histórico

Parece que las plataformas se hayan desahogado este viernes, pues sábado y domingo no presentan estrenos en el “streaming”. Sin embargo, esto no es motivo para no ponerse cómodo en el sofá y, por ello, recomendamos poner La 2 a las 22:00 horas para ver “Nos vemos allá arriba”. Una película hipnotizante, cuya estética es digna de museo y su historia es de las que se quedan clavadas en la retina. Está dirigida por Albert Dupontel y protagonizada por él mismo junto al argentino Nahuel Pérez Biscayart. Basada en una novela homónima escrita por Pierre Lemaitre, se ambienta en la Francia de noviembre de 1919. Narra la historia de dos supervivientes de las trincheras que, tras la guerra, organizan una estafa alrededor de los monumentos funerarios a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos es un ilustrador brillante (Pérez Biscayart) y el otro, un modesto contable (Dupontel). La historia y la técnica en la que se cuenta casi obligan a recomendar ver la película.

Domingo de cine

Por último, el de este fin de semana será un domingo de película, manta (o ventilador) y sofá. Si quieres tener una excusa para no hacer nada y disfrutar de un descanso, TCM te lo deja en bandeja. El canal ofrece durante las 24 horas del domingo un maratón de películas con un denominador común: el protagonista de todas ellas es el maravilloso Clint Eastwood. Se trata de un especial (“Clint Eastwood, alégrame el mes”) que TCM puso en marcha a principios de mayo y que culmina el día 31, con motivo de la celebración de los 90 años que cumple el actor el mismo domingo. Una edad que no está al alcance de cualquiera y, menos, si lo vives a su ritmo. Así, podrás disfrutar de las grandes citas wéstern que lanzaron al estrellato a Eastwood, así como otras de sus grandes sagas como la de “Harry el sucio” o su lado romántico en “Los puentes de Madison”.

Por su parte, si lo tuyo son las series, Atresplayer Premium te ofrecen una solución: el domingo lanzan los dos primeros capítulos de “Paca la Piraña, ¿dígame?”, proyecto que nace ante el éxito de “Veneno” y con Paca como protagonista, quien ha ambientado su casa como un consultorio para entretener y conectar, de nuevo, con el espectador. Cada domingo se estrenan dos episodios, hasta llegar a un total de 10.