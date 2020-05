Especial de Clint Eastwood: 90 años de wéstern, por un puñado de éxitos

El prestigio no es algo que se consiga rápidamente y a Clint Eastwood, aunque no lo parezca, le costó trabajo alcanzarlo. Debe ser que hacerse un hueco en el Hollywood de los años 60 no era tarea sencilla y, por ello, combinó sus comienzos como actor con el trabajo de limpiador de piscinas. Y, además de ser un bulto más entre la muchedumbre, Eastwood tuvo algo que no le ayudó en sus principios: su físico no era el aceptado por el canon de belleza de entonces. De hecho, un productor le llegó a rechazar por tener la nuez demasiado grande. Sin embargo, este anonimato le duró poco al que es considerado uno de los mejores actores del cine. Su salto catapultado y directo a la fama tuvo lugar al convertirse en el «hombre sin nombre». En 1965 se estrenaba «Por un puñado de dólares», película dirigida por Sergio Leone y que asentó las bases del cine wéstern de la época. De hecho, el éxito de la cinta fue tal que automáticamente se puso en boca de todos y Eastwood fue protagonista de la creación de un subgénero, denominado despectivamente como «spaghetti wéstern». El dúo Leone-Eastwood no se quedó ahí, sino que continuó sorprendiendo al espectador a golpe de paisajes del Oeste con «La muerte tenía un precio» (1965) y «El bueno, el feo y el malo» (1968).

De inspector a cineasta

El «boom» de Eastwood en el cine nació con Leone y continuó con Don Siegel. Con el cambio de década, en los años 70, el actor exprimió y expuso su lado más duro interpretando a Harry Callahan en la serie de películas de «Harry el sucio». Ésta se estrenó en 1971 y tuvo cuatro secuelas: «Harry el fuerte» (1973), «Harry el ejecutor» (1976), «Impacto súbito» (1983) y «The dead pool» (1988). Además, mientras hacía del inspector Callahan, Eastwood debutó en 1971 como director de cine con «Escalofrío en la noche», estreno que supuso un punto de inflexión en la vida del intérprete.

Eastwood es uno de los actores y cineastas más aclamados por la crítica y el público. La versatilidad de su interpretación y la concisión de sus historias han hecho que su fama nunca pase de moda. Más aún, si no deja de sorprender a los espectadores, como hizo cuando estrenó «Los puentes de Madison» en 1995, cinta que protagonizó junto a Meryl Streep y en la que cambiaba la dureza de Callahan por la dulzura y romanticismo de Robert. Desde entonces, ha creado otras grandes películas que han llegado al escenario de los Oscar: ganó el galardón a mejor película y dirección con «Sin perdón» en 1992, victoria que repetiría doce años después con «Million Dollar Baby».

La carrera filmográfica de Eastwood es casi interminable. Podríamos estar un mes entero viendo sus películas, tanto como actor como director. Y eso es lo que pensaría TCM cuando decidió dedicarle todos sus «prime time» de mayo al estadounidense. «Clint Eastwood, alégrame el mes» es el especial que desde principios de mayo lleva emitiendo la cadena. Tanto para hacer homenaje al actor como, sobre todo, para celebrar los 90 años que cumple el 31 de mayo. Una edad que no está al alcance de cualquiera y, menos, si los vives como Eastwood, que no sorprendería si volviese a salir en la gran pantalla aún con 90 años. Con este motivo, TCM ha preparado en su honor una programación especial: cada día los espectadores pueden ver en «prime time» una de sus películas, mientras que el 30 y 31 de mayo la emisión se volverá en una maratón «eastwoodiana» de 48 horas. Hoy se emite «Ruta suicida» (1977), mañana «Joe Kidd» (1977) y el miércoles «Los puentes de Madison». Toda una selección que abarca wéstern, thriller, acción y el trabajo de toda una vida.