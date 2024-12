Ion Aramendi confiesa qué ha pasado realmente entre los Mozos de Arousa y Mediaset

El presentador Ion Aramendi ha abordado por primera vez la controversia en torno a los Mozos de Arousa y Mediaset tras la exclusión del trío gallego de la retransmisión de las Campanadas 2024-2025. En una entrevista reciente, el presentador de Telecinco, que compartirá esta emblemática emisión junto a la actriz Blanca Romero, ha aclarado su postura frente a una situación que ha generado titulares y malestar entre los afectados.

Según el presentador de 'Reacción en cadena' y 'GH', nunca tuvo conocimiento de que los Mozos de Arousa estuvieran contemplados para acompañarlo en las Campanadas. "Yo no sabía con quién iba a darlas. Siempre que lo hemos hablado, ha sido a título individual. Cuando me proponen las Campanadas nadie me dice que va a ser con ellos ni con nadie en concreto", ha explicado en la entrevista concedida a 'El Confidencial', desmarcándose de la polémica. Ion Aramendi también ha reconocido que ni siquiera sabía inicialmente que compartiría esta tarea con Blanca Romero: "De hecho, pensé: '¿Yo solo?'". Con estas palabras, ha querido dejar claro que la decisión de prescindir de los Mozos de Arousa corresponde exclusivamente a Mediaset.

Blanca Suárez, Ion Aramendi, Ángeles Blanco y Ricardo Reyes, presentadores de las Campanadas en Telecinco y Cuatro Mediaset

Por otra parte, el comunicador ha expresado su aprecio por los Mozos de Arousa, quienes ganaron popularidad como concursantes de 'Reacción en cadena', programa conducido por Ion Aramendi. "Les voy a echar de menos y les tengo mucho cariño. Estoy muy agradecido por el año y medio que hemos vivido juntos", ha afirmado. Sin embargo, ha subrayado que nunca ha hablado con ellos sobre las Campanadas porque "es algo que no me compete". Además, Ion Aramendi ha enfatizado que su papel se limita al ámbito profesional y no influye en las decisiones de la cadena: "Son cuestiones de la cadena, y yo no me meto en eso. En casa mando poco, así que imagina en estas decisiones".

La insulsa despedida de Mediaset a los Mozos de Arousa Mediaset

La marcha de los 'Mozos de Arousa' también ha tenido repercusiones en el programa que los lanzó a la fama. Desde su salida, 'Reacción en cadena' ha experimentado una pérdida de audiencia, una situación que no ha pasado desapercibida. Pese a ello, Ion Aramendi ha expresado sus mejores deseos para el futuro de Borjamina, Miguel y Manu: "Les deseo que les vaya muy bien y que sean felices. Si participan en otros concursos, me encantará que triunfen". Con esta aclaración, Ion Aramendi busca poner fin a las especulaciones en torno a su implicación en la decisión de Mediaset. Ahora, el presentador se concentra en las Campanadas, un evento que califica como emocionante: "Va a ser muy especial saber que mi familia y toda España estarán viéndome".