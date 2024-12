Qué ha sido de Sandra Daviú, la presentadora de 'El Diario de Patricia'

Sandra Daviú, conocida por su trayectoria como presentadora de 'El Diario de Patricia', ha evolucionado hacia una carrera diversa en la que combina televisión, docencia y maternidad. A sus 49 años, la periodista ha demostrado que el cambio y la reinvención profesional son parte de su esencia. En una reciente entrevista, Sandra Daviú ha reflexionado sobre su carrera, los desafíos de conciliar trabajo y familia, y sus nuevas aspiraciones.

Aunque el público recuerda a Sandra Daviú principalmente por su rol en 'El Diario de Patricia' (posteriormente llamado simplemente 'El Diario'), la periodista ha diversificado sus actividades. Actualmente, es presentadora del programa 'Madrid mejora tu vida' en Telemadrid, donde promueve hábitos saludables, y de 'El sorteo en tus manos', un espacio diario en La 1 centrado en la lotería. "Es igual de digno que cualquier otra cosa", ha afirmado en una entrevista con 'Lecturas' sobre este último trabajo, desestimando las críticas hacia el formato.

La periodista Sandra Daviú larazon

Además de su labor en televisión, Sandra Daviú es profesora de Radio y Televisión en la Universidad Complutense de Madrid, una faceta que describe como exigente pero gratificante, ya que le permite conectarse con las nuevas generaciones y el cambiante mundo digital. "Me encanta porque me mantiene actualizada con el vocabulario y las redes sociales, además de conectar con mi hijo de nueve años", ha explicado. Por otra parte, la periodista no oculta las dificultades de equilibrar su carrera profesional con la maternidad. Sandra Daviú, quien no cuenta con una red familiar cercana para apoyar el cuidado de su hijo, ha confesado que mantener ese balance es "muy complicado" y requiere gran esfuerzo. Sin embargo, encuentra en su trabajo una "bombona de oxígeno" que le aporta felicidad y motivación.

Recuerdos de 'El Diario'

Entre 2008 y 2011, Sandra Daviú tomó las riendas de 'El Diario de Patricia', un programa que marcó un antes y un después en su carrera. Durante esa etapa, enfrentó rumores de que los invitados eran actores, una idea que siempre desmintió: "Si hubieran sido actores, España tendría una cantera increíble de intérpretes". Aunque admite que alguna historia pudo ser inventada por los participantes, asegura que el programa buscaba siempre la autenticidad. Al reflexionar sobre esa experiencia, Sandra Daviú ha destacado lo mucho que aprendió sobre las complejidades humanas y la importancia de no juzgar a las personas a la ligera. También ha recordado con cariño los momentos surrealistas que vivió en el plató de Antena 3, algunos de los cuales no pudo contener la risa.

Aunque ya tiene una agenda llena, Sandra Daviú no descarta explorar nuevos retos. La periodista catalana ha confesado que le gustaría participar en proyectos como 'Tu cara me suena' o 'Mask Singer' y no cierra las puertas a liderar un reality show. Además, ha expresado su deseo de cubrir eventos internacionales como unos Juegos Olímpicos, una meta que refleja su espíritu inquieto y su pasión por el periodismo.

Las presentadoras Sandra Daviú y Blanca Benlloch posan durante la presentación de la programación navideña de RTVE, en el Teatro Real, a 15 de diciembre de 2022, en Madrid (España).15 DICIEMBRE 2022;PRESENTACIÓN;PROGRAMACIÓN;NAVIDAD;NAVIDEÑA;PROGRAMA;RTVE;PRESENTADORESEduardo Parra / Europa Press15/12/2022 Eduardo Parra Europa Press

Por otra parte, el regreso del formato de 'El Diario', ahora con Jorge Javier Vázquez como presentador en Telecinco, también ha despertado su interés. Sandra Daviú ha revelado que le habría encantado asumir ese papel nuevamente, aunque lamenta que el programa esté cerca de la cancelación por bajas audiencias. "Fue una de las mejores experiencias de mi vida y lo habría hecho feliz", ha concluido.