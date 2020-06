“OT 2020”: los cinco finalistas y el homenaje a George Floyd

El tiempo vuelva y, tras un año insólito y peculiar, aunque no lo parezca “Operación Triunfo 2020” llega a su final. La edición actual del programa ha sido la más dispersa de las que se conocen. Y no por sus concursantes, sino por las numerosas polémicas que surgieron al principio del concurso que se sumaron a la crisis del coronavirus. Desde que la Academia volvió a abrir sus puertas, la vuelta a la normalidad del “talent” ha sido extraña, aunque tanto los participantes, como el jurado y los profesores han hecho lo posible para compensar la falta de público en el plató y hacer que la recta final contase con la mayor emoción posible.

Anoche “OT 2020” celebró una semifinal veraniega: desde que el programa volvió a emitirse en La 1, la decoración del plató ha cambiado en cada entrega, siendo ayer la arena y el mar las protagonistas en las pantallas y las sombrillas en los fosos. Con este ambiente, fueron Nia, Eva, Hugo, Anaju y Flavio los seleccionados como finalistas de la edición, que se celebra el próximo miércoles 10 de junio.

La elección de los finalistas contó con unas votaciones muy ajustadas: Samantha y Maialen se quedaron a las puertas con tan solo cinco y tres puntos del último escogido, respectivamente. Una hora después del arranque de la gala de anoche, Nina, Natalia Jiménez, Javier Llano y Javier Portugués transmitieron la que sería su última decisión de “OT 2020”: “Por su trabajo, su tenacidad, por los riesgos que ha tomado y por su voz, el jurado ha decidido que el cuarto finalista sea Anaju”, dijo Nina. De esta manera, la concursante se unió al equipo de Nia, Eva y Hugo como grandes finalistas de la edición.

Tras las actuaciones y la elección de Anaju, fue el turno de Samantha, Maialen y Flavio, quienes escucharon la decisión de una audiencia que les dejó bastante igualados: con un 36% para Flavio, 33% Maialen y 31% Samantha. Así, Flavio se convirtió en el quinto finalista de la edición.

Las actuaciones se sucedieron con un cruce de sentimientos. Tan solo con la canción grupal “Lay all your love”, de Abba, al espectador se le erizó la piel, con un arranque de una semifinal que no dejaría a nadie indiferente. Cabe destacar quién fue el verdadero protagonista de la gala de anoche de “OT 2020”: George Floyd. Los concursantes acabaron la primera actuación de la noche de rodillas, en el suelo, en señal de solidaridad, respeto y lucha contra el racismo tras la muerte del estadounidense.