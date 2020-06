«Made in Italy»: Una revolución con la minifalda por bandera

El arte y la moda están, como bien dice la actriz y modelo italiana Greta Ferro, «profundamente vinculados». Son formas de expresión imprescindibles para la exaltación de la libertad. «Ambos comparten el mismo punto de partida, la creatividad», asegura Ferro a LA RAZÓN. Defiende que «lo que llevamos puesto tiene un significado para el exterior, pero no es una cuestión de juicio, sino de contarle algo a los demás». Con esta premisa se estrena hoy en Sundance TV a las 22:30 horas «Made in Italy», serie que protagoniza Ferro en la piel de Irene Mastrangelo, una joven periodista que comienza a trabajar en una revista de moda. A través de su mirada inocente aunque firme, la ficción narra la revolución y auge de la moda italiana en Milán durante los años 70, transmitiendo en cada episodio –son 8 de 50 minutos de duración– el trabajo de modistas como Giorgio Armani, Krizia, Miuccia Prada, Missoni, Versace, Valentino o Walter Albini.

Arte, moda y, cómo no, historia: el contexto en el que se desarrolla la serie es fundamental para la comprensión de la trama. «Los años 70 fueron claves en Italia, porque fueron tiempos de revolución», afirma Ferro, destacando dos aspectos. Por un lado, desde el punto de vista de las mujeres, «porque comenzaron a tener más derechos, a ganar más poder». Dicha revolución se traduce en la serie «en la familia de Irene, cuya madre está totalmente entregada a su marido e hija, mientras que mi personaje innova al empoderarse». En términos de moda, la revolución se tradujo en «poder llevar minifalda o no usar ropa necesariamente femenina, sino prendas holgadas, como las chaquetas de Giorgio Armani». Por otro lado, la época marcó bastante «la economía italiana, ya que la moda comenzó a convertirse en una de las potencias más importantes del país». Explica la actriz que está «muy contenta» de haber interpretado ese periodo, pues «todo era tan auténtico que creo que a todos nos encantaría vivirlo». «Había una creatividad que ya no encontramos, porque ahora hay demasiadas limitaciones», y lo razona: «Nos falta la voluntad de ostentar el poder. En los años 70 las mujeres tenían que luchar para obtener lo que querían y, aunque sigamos luchando, hemos perdido de vista algunas de nuestras prioridades, en aquella época no todo se daba por sentado».

Rotura de cánones y reglas

«La moda es una representación del mundo en el que vivimos, en el sentido de que, sea cual sea el periodo, el estilismo irá a la par con el grado de libertad del que se goce», asegura Ferro, para quien tanto esta disciplina como el arte son partes de su vida. «Mi familia me enseñó a apreciar el arte, especialmente mi abuela, que viajaba mucho y me llevaba a museos, tiendas y me enseñó a apreciar la música en su vertiente clásica». Asimismo, su personaje tiene semejanzas con su propia carrera: «Irene toma distancia con su familia para demostrarse a sí misma y a las personas de su alrededor que era independiente, y yo tuve que hacer lo mismo con mi familia porque, cuando elegí dedicarme al cine y a la moda, tuve que demostrarle a mi familia que era una persona adulta, que podía correr mis propios riesgos». Por tanto, la esencia de la serie reside en esa rotura de reglas que hace tanto Irene como mujer, como la moda en un contexto revolucionario. Los diseñadores que aparecen en «Made in Italy» –mañana estará disponible bajo demanda en Orange TV, Movistar+, Vodafone TV y Grupo Euskaltel– «fueron en contra de las reglas que había que acatar en aquel momento, liberaron a todas las mujeres y, probablemente, a todo el mundo, de sus burbujas». Ahora, la serie irrumpe en una actualidad donde, según Ferro, los cánones de belleza han cambiado. «Hay más diversidad, aún hay desfiles con modelos delgadas, pero también muy creativos, con mucha diferenciación, la diversidad no solo está permitida, sino que nos encanta y la valoramos», concluye.