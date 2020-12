“Dime quién soy”: Amelia Garayoa, el espíritu de la Europa del siglo XX

Madrid, 11 de enero de 1934, una ilusionada joven, Amelia Garayoa, asiste entusiasmada al discurso de Azaña en el Coliseo Pardiñas, «Hacia una República mejor». Esa es la primera imagen que tendremos de la protagonista de «Dime quién soy», adaptación de la novela homónima de Julia Navarro, dirigida por Eduard Cortés y producida por Telemundo Internacional Studios en colaboración con DLO Producciones y que estrena con capítulo doble Movistar + mañana. En nueve episodios veremos pasar ante nuestros ojos la vida de Amelia, interpretada por Irene Escolar, que será también la de un mundo convulso en pleno siglo XX, en escenarios que van desde el alzamiento franquista hasta la liberación de Berlín , el auge comunista en el Moscú de Stalin, la barbarie de la Varsovia de los guetos, la Roma de los últimos años del Duce o el declive de la Alemania nazi en la Atenas ocupada.

El nacimiento del proyecto de adaptar el libro de Julia Navarro ya da una idea de la envergadura del proceso. «Desde el primer momento que nos encontramos Julia y yo», comienza diciendo a LA RAZÓN José Manuel Lorenzo, creador y productor ejecutivo, «la convencí de poner en mis manos un hijo tan importante para ella como era ’'Dime quién soy’', pues no era solo eso, no, era ponerlo en mis manos con ella al lado». Lorenzo además adelanta lo que ratifica la propia escritora.

Navarro, que se reconoce «reacia, lo sigo siendo, a que mis obras se lleven a la pantalla», encontró en el productor y en el director a dos buenos compañeros de viaje: «Les pedí que mis lectores vieran en la pantalla ’'Dime quién soy’' por el compromiso que tengo con ellos, ya que es una novela muy especial para muchos en España y en otros lugares del mundo». Solo faltaba encontrar a alguien que cargara con la responsabilidad de dirigir en dos países y en más de 350 escenarios a 160 actores y más de 3.000 figurantes en varios idiomas. «El gran secreto es el apasionamiento que todos teníamos por la novela de Julia y por adaptarla», confiesa el director de la ficción, Eduard Cortés. También destaca que la energía extra la aporta el elenco, encabezado por Irene Escolar y con Oriol Plá, Pierre Kiwitt, Pablo Derqui y Will Keen, entre otros.

Magia Escolar

Todos los involucrados en la serie resaltan el trabajo de Irene Escolar, que reconoce a este diario que «fue un trabajo muy exigente, requirió mucha disciplina física y emocional», ya que aparece en el 80% de las escenas de todo el rodaje. Pero también aclara que no podía dejar pasar este personaje, «una de esas oportunidades que te llegan una vez en la vida, y tienes que estar preparada cuando te llegan. Creo que por eso, quizá, pues no me ha llegado antes. Todo el bagaje teatral y toda la experiencia previa me ha ayudado mucho». Escolar además es capaz de concentrar en una mirada 40 páginas de la novela y debe expresar con su viaje personal «cómo todo lo que le ha ido ocurriendo ha ido sumando a su toma de conciencia de la vida, a su dolor, a su oscurecimiento también, y cómo lo ha ido sosteniendo». La actriz también está encantada con un personaje que no distinguimos ni de lejos si solo vemos el primer capítulo y que gracias a alguna «tarde con Julia para tomar el té» consiguió de mano de la escritora «pequeñas cosas que tienen que ver con su intimidad y con su vida y con la mujer en la que ella se inspira para poder yo conectar con el personaje».