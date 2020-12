La apuesta de Berto Romero y el troleo de Movistar +

Si la imagen de Berto Romero con las orejas del ratón Mickey Mouse es lo primero que ve de este artículo, probablemente no entienda nada. Así que como en las buenas historias, recapitulemos.

La semana pasada, en uno de sus monólogos en “Late Motiv” de Mosvistar +, el humorista Berto Romero le comentaba a Andreu Buenafuente que la pronunciación del canal Disney + es un pitorreo. Que la mayoría de los mortales pronuncia “plus” tras Disney y que ya está. “Un tema que colea desde que lo saqué aquí. Lo de Disney “plas”, que yo reivindico que se debería llamar “plus”, comenzó diciendo Berto. Y anunció que el tema había dado un giro hasta dramático e inesperado.

Una confesión de un tuitero desde México no ha hecho si no liar las cosas aún más. Entonces se oye la promoción de canal en el país azteca y se escucha perfectamente como la voz en off dice “plos”. Da entonces Romero el paso a un audio en el que una seguidora francesa residente en Granada que zanja la cuestión con la pronunciación de Disney “Plis”.

Romero recapitula entonces que sólo falta encontrar el “ples” y lanzó un reto a “Disney como quiera que te apellides”: “Si me muestras un Disney “Ples” me da igual de donde lo saques, si me llega uno oficial yo me comprometo a salir aquí vestido del ratón Mickey”. Y podía haberse quedado ahí, como una chanza más del humorista, pero horas después, la cuenta oficial de Disney +España contestaba con un “Challenge accepted”.

Empezó pues la cuenta atrás para ver si el canal lo consigue, pero por si acaso algunos se han ido preparando. Como Movistar+ que por si acaso nos va “presentando a vuestro nuevo jefe”: