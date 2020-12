Orozco se queda “pillado” ante las palabras de Broncano sobre Eva González

Antonio Orozco fue a “La Resistencia” a presentar Aviónica, su nuevo disco en el que por primera vez lanza un vinilo en 20 años. .

En el tono habitual de David Broncano se desarrolló una entrevista en el que puso un fragmento del videoclip de su actual single, protagonizado por Eva González, compañera de “La Voz”. Fue ahí cuando surgió la polémica que dejó sin palabras al cantante.

“Seguramente también es amiga tuya”, se le ocurrió decir a Antonio Orozco, y en qué momento. “¿Eva González? No la conozco, no he estado con ella en la vida, ni quiero... ¿te imaginas que de pronto la odio? Vamos, que no me la cruce. No la conozco de nada, cero veces, cero segundos hemos coincidido en el mismo espacio esa señora y yo de la que no quiero hablar”, comentó Broncano.

“Quiero darle las gracias porque nos haya ayudado tanto”. Después del vídeo, dijo Antonio, “Casi no he visto a Eva”. “Solo un fotograma, lo he pedido yo”, decía Broncano, antes de acabar la entrevista.