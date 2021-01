Santiago González: «Vallés es una apuesta por un estilo periodístico necesario»

Antena 3 puede demostrar orgullosa su dominio en los espacios informativos durante 2020, y a tenor de los datos, es líder por tercer año consecutivo y con hitos que no se daban en más de una década.

– Durante el año 2020 se consumió mucha más televisión, los espacios informativos fueron imprescindibles, y los formatos más vistos por los espectadores. ¿Cuál ha sido el reto de Antena 3 Noticias este año?

– Nuestra intención siempre ha sido estar a la altura de lo que ha demandado la sociedad durante un año fatídico. Desde el punto de vista periodístico y televisivo, sin duda, convertirnos en referencia para no defraudar la confianza que durante estos años los espectadores han depositado en las Noticias de Antena 3.

– Tres años seguidos de liderazgo como los más vistos por primera vez en la historia de la cadena. ¿Qué máximas hay tras ese liderazgo?

– En nuestro oficio no hay fórmulas mágicas. Mucho trabajo en equipo, generar un buen ambiente para compartir objetivos, hacer los informativos televisivos que más se parezcan a lo que nos gustaría además de los pilares básicos de la profesión: informar con pluralidad y honestidad. Hay que estudiar las franjas horarias, elegir bien los temas y que nuestros contenidos sean atractivos, pero sobre todo, mucha constancia.

– ¿Cómo personifica Antena 3 Noticias, «informar, formar y entretener», los tres valores que debe cumplir un medio de comunicación?

– Pues hay una franja que describe a la perfección esa situación: el tridente –como lo llama nuestro director general de Atresmedia TV, Javier Bardají– compuesto por «Pasapalabra», «Noticias 2» y «El Hormiguero» o el ejemplo de la sobremesa con «La Ruleta de la Fortuna» y el «Noticias 1». Nuestra cadena es «La Tele Abierta» y eso se percibe a lo largo de toda la rejilla de programación. Siempre hemos dicho que nos gusta obtener los mejores resultados pero nunca a cualquier precio. Nuestro país necesita valores y Atresmedia apuesta por desempeñar un papel vertebrador. Somos una empresa privada, pero con un nivel elevado de compromiso con lo público.

– Según el último barómetro de Uteca para 2020, los ciudadanos se fían más de la televisión, luego de la Prensa y después de la radio, ¿qué aportan los informativos de la cadena para mejorar la sociedad?

– Se ha demostrado a lo largo de 2020. Hemos acompañado a nuestros conciudadanos durante el momento más duro de los últimos cien años. Hemos informado minuto a minuto con rigor cada una de las etapas vividas en un momento tan desconocido como desconcertante. Hemos intentado cumplir nuestra misión y la audiencia ha crecido hasta hacernos referentes informativos. El lujo para nosotros ha sido comprobar cómo nuestra tarea era aceptada por una mayoría de telespectadores en un momento único.

– Antena 3 Noticias 1 es el informativo más visto de la televisión en la franja de sobremesa por tercer año consecutivo y Antena 3 Noticias 2 ha tenido 8 meses seguidos de crecimiento y durante dos superó los 3 millones de espectadores, ¿hay espacio para la superación y la exigencia?

– La edición de sobremesa con Sandra Golpe está a punto de conseguir los 40 meses consecutivos liderando. No hay casualidades y sí mucho trabajo diario de los compañeros que forman Antena 3 Noticias. Lo mismo diría de la segunda edición, el fenómeno de Vicente Vallés tenía que llegar porque han sido más de cuatro años apostando por un estilo periodístico necesario para cualquier sociedad democrática. La mejora de los datos del fin de semana con el maestro Matías Prats y Mónica Carrillo indican que estamos cumpliendo nuestra hoja de ruta. Hay que ser humildes y seguir trabajando para mantener un nivel tan alto, esa es nuestra obligación.

– ¿Qué planificación a corto y largo plazo hay para los informativos en Antena 3?

– Nuestra vida siempre está en torno a la actualidad y no es fácil combinar la táctica con la estrategia. El día a día se ha vuelto muy exigente con los periodistas porque las noticias llegan a un ritmo vertiginoso por múltiples plataformas. Se mezclan bulos, falsedades o noticias que no lo son. Nuestra obligación es ser leales a la marca Antena 3 para velar por el espíritu informativo en el que vivimos. Hemos de seguir trabajando y confiamos en que lleguen noticias mejores que en 2020 para poder seguir contándolas con pasión. Queremos renovar el compromiso para no fallar a los que nos han elegido.