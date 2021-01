El cara a cara entre Javier Ruiz y un «streamer» desde Andorra: «Estás siendo muy demagogo»

El tema de los streamers y Andorra sigue trayendo cola. Esta misma tarde, el presentador Javier Ruiz protagonizaba un encontronazo con el youtuber Víctor Domínguez «Wall Street Wolverine». Éste ha argumentado a favor del sistema fiscal andorrano, tirando de un clásico: «¿Por qué no atraer a los más privilegiados con un IRPF más bajo? En proporción vamos a recaudar más».

«Prefiero tener a los ricos aquí en España tributando al 30% que en Suiza. Si tú al final quieres un estado del bienestar, necesitas tener una gran cantidad de contribuyentes con gran capacidad de generar riqueza. Dejemos de perseguir a las rentas altas y situemos a España como referencia en libertad económica que atraiga a empresas e inversores. Seamos como Irlanda y no como Argentina”, ha explicado el youtuber.

El presentador del programa, Javier Ruiz, no ha podido quedarse callado ante lo escuchado y le ha respondido, refiriéndose a la crisis sanitaria y económica que padecemos: «Dices que te molesta que el Estado robe y que no sea solidario. ¿Qué te parecen 35.000 millones de euros, que es lo que nos ha costado pagar la sanidad ahora mismo? ¿Qué te parecen 5.000 millones más? Es lo que nos va a costar pagar el paro con lo que viene. Ese es el dinero y tú estás hablando de los asesores de uno o del precio de lo otro. ¿Sabes cómo se gana es? Votando. No negándose a pagar impuestos. La declaración de patriotismo es la declaración de la renta. Todo lo demás son palabras vacías».

«Estás queriendo sacar de contexto lo que yo digo» Creo que estás siendo muy demagogo y estás queriendo llevar el discurso a tu terreno”, ha puntualizado Víctor. “Como ves, no te he insultado ni una sola vez, pero te agradezco el regalo. Me da la sensación de que no controlas bien los temas de los que hablas”, ha zanjado el comunicador (Javier Ruiz).