El “zasca” de Ana Rosa Quintana a la ministra Reyes Maroto tras asegurar que en Semana Santa se podrá viajar

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha puesto fecha al retorno del turismo nacional. El pasado sábado dijo en una entrevista en Onda Cero que “Semana Santa puede ser el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad”. Con el colapso de las UCI, el incremento de la incidencia acumulada y el retraso en la campaña de vacunación, las palabras de la ministra son casi como una quimera. No obstante, Maroto ha reafirmado su postura este mismo lunes junto a la titular de Sanidad, Carolina Darias, y ha añadido que el reinicio de los viajes vendrá “de la mano de la contanción de la pandemia”.

Cada vez parece más improbable que vaya a alcanzar el objetivo del Gobierno de vacunar al 70% de la población para el próximo verano, por lo que resulta lógico que las declaraciones de Reyes Maroto sorprendan a los españoles. La periodista Ana Rosa Quintana ha sido una de las personas que ha mostrado su asombro por los plazos que maneja la ministra para volver a viajar por España.

En ‘El Programa de Ana Rosa’ de este mismo lunes, la presentadora ha criticado las palabras de Maroto. “Que la ministra de Turismo nos diga el otro día que posiblemente vamos a estar viajando en Semana Santa... Es que es espectacular”, comentó.

Por otro lado, el colaborador del programa y director de Okdiario Eduardo Inda, trató de echar un capote a la ministra, ya que cree que se trata de un “mensaje de optimismo”, por lo que no habría que “criminalizarla”. A lo que Ana Rosa contestó: “Yo no la criminalizo, pero muchas veces estamos creando unas expectativas que no se cumplen y eso a la gente le produce más angustia”.