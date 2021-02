Anoche, el actor malagueño Dani Rovira en su programa la noche D, trató la fama. Algo, sobre lo que ya se había posicionado cuando el boom de la película Ocho apellido mediático lo catapultó a la cima del foco mediático, cuando además era pareja de Clara Lago, la otra protagonista de la película. Ayer reflexionó sobre ello como mejor sabe hacer, desde el humor. «la fama es como el sexo en la playa: es más incómodo de lo que te imaginas y te puedes ahogar». También hizo uso del sexo de una metáfora sobre la estatura: «ser famoso es como si midieras 2,30», explicaba así la sensación de que te mire todo el mundo.

Dani Rovira, junto a una des sus colaboradoras

Además, reconoció que a él no le sirven los viejos trucos que suelen utilizar los famosos para esquivar las cámaras de la prensa. «Las gorra y las gafas de sol es la equipación oficial del famoso y la mascarilla tampoco me sirve porque no me tapa la nariz», su rasgo más reconocible. «Si mi nariz fuese Portugal... Lisboa sería la ciudad más grande del mundo. También habló de los paparazzi no profesionales, es decir, cualquier persona con un móvil que se acerca a él para sacar una foto. Muchos lo hacen con educación y admiración, pero otros solo le buscan porque intuyen que es famoso pero ni siquiera le conocen. «Son como cazadores de Pokemon»

Dani Rovira con Vanesa Martín, la invitada de ayer

El actor llegó a la conclusión de que cuando te dicen ‘tú antes molabas’ es porque gustabas más cuando te iba peor que a ellos, osea, que lo dicen desde la envidia. Y rescató una frase que le dijo Woody Allen: «No conozco la clave del éxito, pero sí la del fracaso: intentar gustar a todo el mundo». Terminó su monólogo afirmando que el éxito es estar rodeado de buena gente y que la acumulación de fracasos es la base sobre la que se cimenta