¿Podemos enamorarnos de un personaje de ficción?

La máscara de Dalí de «La Casa de Papel», la caravana de «Breaking Bad» o el logo de «Friends», son tatuajes que todo fanático de estas series desea tener en su piel. Pero hoy, a unas horas de San Valentín, nos preguntamos si los carismáticos personajes de estas series también pueden dejar una huella en nuestro corazón. Hablamos con el sicólogo Juan José Rodrigo sobre comportamientos relacionados con el fanatismo y analizamos a qué responden. Porque las redes sociales, el consumo de contenido bajo demanda y la pandemia han podido incrementar un fenómeno que antes solo se mostraba en las carpetas de instituto.

'La casa de papel'.

Juan José corrobora que estos episodios se dan especialmente en etapas de desarrollo como la adolescencia, donde todavía puede costar diferenciar ficción de realidad y la fantasía vuela sin control. Pero también se da en otros casos: «Suele estar relacionado con etapas en las que tenemos algún tipo de insatisfacción o frustración, y por ello proyectamos nuestras aspiraciones en la ficción». Las expectativas son peligrosas, por ello este sicólogo alude a la responsabilidad tanto de educadores como de los productores audiovisuales. Así, sería más sano crear personajes reales, con virtudes y defectos: «Lo que suele pasar es que idealizamos a estos personajes, llegando a pensar que la imagen que conocemos es la única que existe. Pero esto no solo ocurre con personajes ficticios, también con personas reales, de las que solo conocemos sus perfiles en redes sociales.

"Friends"

¿Cuándo empieza a ser un problema real?

Pero el problema de verdad comienza cuando empezamos a sacrificar nuestra vida real por una fantasía, cuando desatendemos o menospreciamos nuestra relación de pareja porque consideramos que no es como nuestra serie preferida la había diseñado. Se puede llegar a pensar que si encontrásemos una persona como ese personaje se solucionarían todos nuestros problemas. Se cae así en la peligrosa especulación sobre cómo sería nuestra vida con ese personaje. «Con las series y las relaciones de pareja ocurre como con la pornografía y el sexo», pura gestión de expectativas. Sentimos la presión de alcanzar unas sensaciones que han diseñado a medida. Juan José recuerda que «una serie o un personaje solo son un punto de vista de una inmensa realidad».

"Sex Education"

Cuando sucede un fenómeno de estos, Juan José propone un remedio: «Enfocar nuestra vida real en qué nos hace disfrutar y no en qué nos haría disfrutar más». Alimentar nuestro nivel de satisfacción con nuestra vocación, amistades o aficiones. También sugiere ver contenidos como «Sex Education», toda una destructora de cánones, o el documental «Colgar las alas», de Movistar+ sobre Iker Casillas. «Es un buen ejemplo de cómo comunicarse la historia de un mito». Por todo esto siempre habrá gente que no quiera conocer a sus ídolos y otros que les contesten a cada historia de Instagram. Pero Juan José advierte: «Enamorarse no es de locos».