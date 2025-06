Vanesa Martín se sincera en 'Y ahora Sonsoles' sobre su nuevo amor: "No me escondo de nada"

Vanesa Martín ha visitado el plató de 'Y ahora Sosoles', donde se ha dejado ver muy ilusionada con su nuevo amor. Sin embargo, la artista no quiere que la vida personal esté por encima de la profesional. Nueves álbumes después, Martín confiesa que sus raíces familiares siguen siendo la mayor inspiración para ella.

Captura de Vanesa Martín en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Vanesa Martín se sincera sobre su nueva relación

"Yo he vivido siempre con tanta naturalidad, que entiendo que los compañeros hacen su trabajo y yo no me escondo de nada", le ha explicado a Sonsoles Ónega. "Es tan difícil enamorarte y coincidir con alguien en el momento preciso...", ha señalado. Del mismo modo, Martín ha explicado que en su veintena era muy enamoradiza, pero que ahora le cuesta mucho trabajo que le gusta alguien. "Soy muy simpática, la gente se confunde, pero no", ha argumentado. Sin embargo, en su intimidad la cantante admite que es bastante "hermética" y quiere que se hable de su música.

"Las mujeres tenemos un estigma y siempre nos hacen preguntas un poco más incómodas que a los chicos, pero a mi me ha costado tanto llegar a donde estoy con mi música... y la pena es que luego los titulares terminan siendo otros", se ha lamentado. De ahí, que Vanesa busque constantemente un equilibrio entre su vida privada y su profesión.