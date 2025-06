Paco León desvela la curiosa forma en la que lidia con los sustos: "Tengo que romper algo"

Paco Leónha visitado esta noche 'El Hormiguero', donde ha compartido algunas de las anécdotas más divertidas. Entre ellas, el curioso 'pánico' que siente cuando le dan un susto y que le hace enfadar. Sobre todo, porque no sabe muy bien cómo gestionar sus reacciones. De hecho, él mismo confiesa que le da por romper cosas.

Captura de Paco León en 'El Hormiguero' Antena 3

La curiosa anécdota de Paco León con los sustos

"A veces me entra como violencia, un fuego que me lleva a romper algo", le ha confesado al presentador. Y es que en una ocasión, llegaba incluso a romper una puerta. "Estaba de promoción, con mi madre y de pronto necesitaba pegarle a algo", ha desvelado. "Era todo piedra, salvo la puerta, que era de cartón". Una situación que luego le hizo pasar mucha vergüenza, ya que se vieron obligados a disculparle.

"La vergüenza de decir: 'Paco se ha puesto nervioso y ha roto una puerta, pero la pagamos'", ha recordado el actor. Y no solo eso, sino que la situación llegaba a tal punto, que mientras grababa 'Aída' le pusieron un cartel en el que se leía: "No asustéis a Paco". Todo, pare evitar que se enfadase. Además, para prevenir, el propio Paco suele avisar en los rodajes de que no le gustan los sustos. "Siempre hay algún gracioso y así nos evitamos problemas", ha apuntado entre risas.