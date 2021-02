«Hogar, dulce hogar», eso parecía Alexandría para Maggie antes de que los traumas de su pasado se cruzaran en su camino. Así se llama también el capítulo 17 de la décima temporada de «The Walking Dead», en el que Maggie regresa a Alexandría, donde se topa con Negan. Un rencuentro que ya se había anunciado por todo lo alto en los avances de estos seis nuevos capítulos que se estrenarán en FOX a partir del próximo lunes. Por fin la serie escucha a los fanáticos que exigían que volviesen a coincidir ambos personajes, lo que supone una oportunidad de venganza para ella, que sigue sufriendo la ausencia Glenn. Maggie, con su arco al hombro y su sombrero, vuelve a la comunidad y a recobrar el protagonismo en la serie. Todos los capítulos anteriores ya están disponibles en Disney Star.

La tensión se corta con un cuchillo, como a los zombis. Negan y Maggie están condenados a convivir. Negan se ha labrado un nombre y un estatus durante la ausencia de ella, cuando los Susurradores amenazaban la paz en el poblado. Parece que estos seis nuevos capítulos van a repartir más protagonismo entre otros personajes, como el enmascarado Elijah o Kelly, que sigue en busca de Connie. Todos ellos forman parte del cambio generacional que busca la serie, enriqueciéndose con personajes más jóvenes. Aire fresco.

Norman Reedus como Daryl Dixon - The Walking Dead

Sin embargo, las tramas principales no se detienen. Mientras se resguardan al anochecer, Maggie sigue buscando algo de apoyo en Daryl, con el que cada vez congenia mejor. Daryl se sigue culpando por un error del pasado, pero Maggie ya no le guarda ningún rencor por aquello y sabe que no fue su responsabilidad. El conflicto entre Alexandría y los Susurradores sigue candente, mientras todo apunta a que una nueva comunidad va a entrar en juego. Alexandría, que sigue en reconstrucción, es de momento el sitio más seguro para Maggie, que parece haberse acostumbrado a vivir en constante peligro.

Los pilares de la temporada 11

Este nuevo lanzamiento de las emisiones de la temporada 10 alternará las escenas de acción con intensos diálogos, que recordarán a los seguidores de esta saga las tramas de fondo de la serie. Así, a pesar de que hayan pasado unos meses de las anteriores emisiones y aunque se acumulen las decenas de episodios y temporadas, la serie no resulta difícil de seguir y tiene recursos de sobra para resultar dinámica y adictiva para sus fanáticos. Las diez temporadas que lleva a sus espaldas, dotan a «The Walking Dead» de un bagaje inmenso para recurrir a «flashbacks» o recuperar personajes secundarios que habían caído en el olvido. Un manjar para los adictos a esta longeva producción.

Lauren Cohan como Maggie

En estos capítulos la serie reafirmará que es mucho más que una trama de zombis. Estos caminantes cada vez cobran menos protagonismo, incluso son aniquilados casi con desidia. Matar zombis se ha convertido en rutina, como un día más en la oficina. Mientras, las interacciones entre los habitantes de Alexandría se desarrollan cada vez más. Esta entrega podría asentar las bases de futuras temporadas, escuchando más a los seguidores que pedían mayor respeto por los personajes principales de la serie.