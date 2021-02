Uno se planteaba el sentido de su existencia mientras se disponía a consumir compulsivamente, un sábado a mediodía, un Southampton-Wolves de Premier League en DAZN (plataforma que tiene los derechos del fútbol inglés). Cuando de repente me vi sorprendido por una voz femenina, la que narraba el encuentro. Aunque no se siente del todo pionera, ya que hay precedentes, Andrea Segura sí reconoce que «al principio me parecía que sonaba un poco rara», ya que todos sus referentes son masculinos. Sin embargo, ella no quiere renunciar al timbre de su voz, sino reivindicarlo: «Parte de mi trabajo es no sonar como un hombre y dar visibilidad a otro tipo de voces». Aunque desde DAZN reconocen que uno de sus objetivos estratégicos era dar hueco a la voz femenina en el deporte, Andrea sabe que si ahora están contando con ellas «no es por la novedad».

Así suena Andrea Segura:

Andrea, que solo acumula un puñado de partidos narrando, es muy exigente con su trabajo: «Me escucho mis partidos y me apunto los errores o palabras que repito mucho». Pero más allá de imprecisiones lingüísticas ella tiene claro dónde tiene mayor margen de mejora: «Tengo que disfrutarlo más, hacerlo con la pasión que le pone Ibai Llanos, por ejemplo», se ríe.

«Empatizo mucho con las lesiones. A mí una me retiró del fútbol»

Pero la narración no es improvisación: «Me preparo muchísimo cada partido. Me estudio las estadísticas de cada equipo, curiosidades sobre cada jugador y hasta investigo sus redes sociales». A veces esta preparación pone en marcha el motor de la afición. «Me he encariñado muchísimo con el Reading», equipo de la segunda división inglesa con el que debutó ante el micrófono Andrea. «Yo no había narrado nunca cuando me lo propuso DAZN. Por eso, iba a rechazarlo, pero me dieron muchísima confianza y me lancé. La mejor palabra que puedes decir es ‘sí’». Ella misma en su primer partido solo deseaba algo tranquilito, «un 0-0». Sin embargo, en el minuto 3 pitaron penalti, hubo varias amonestaciones y el marcador superó los cinco tantos.

Andrea es pluriempleada, narra la Premier en sus días «libres», cuando no está trabajando en la redacción de «laSexta Noticias» y «Jugones». Para ella la semana no termina nunca. «No paro, pero cuando haces lo que te gusta no te importa». Repite una frase de su madre: «La suerte llega trabajando». Pero ella ya conoce el infortunio de narrar un gol en contra del escudo de tus amores: «Soy del Elche porque jugué allí y me tocó narrarlo en Copa contra el Rayo Vallecano. Pero creo que no se me notó», se ríe. Precisamente, lo que el fútbol español tiene más que envidiar del inglés, según esta locutora, es la pureza del aficionado: «En España somos muy ‘haters’, yo la primera. Andrea, fan confesa de «La Media Inglesa» –canal de Youtube de referencia para los aficionados hispanohablantes de la Premier League– sabe lo que más le cuesta narrar: «Empatizo mucho con las lesiones. A mí una me retiró del fútbol y no puedo evitar acordarme cuando veo una». Pero además de este trauma, Andrea confirma el mayor miedo del narrador, «quedarte sin voz».