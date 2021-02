Practica la apnea de «toda la vida» y lleva como instructor unos siete años. A pesar de ser madrileño el agua es su vida. A través de la televisión y programas como «El Desafío» y «El hormiguero» se está popularizando el gran reto de la apnea, pero ¿cuánto sabemos de esta práctica? Locura o deporte. ¿Para qué sirve? Cuáles son sus beneficios. Adentrémonos con todo un especialista que acompaña en esta última etapa a rostros conocidos como Pilar Rubio o el que ha conseguido desbancar su récord, Jorge Sanz.

–¿Cuál es el mayor desafío de la apnea?

–Descubrirte a ti mismo, estar cómodo. Si lo ves desde el punto de vista de la angustia... El primer paso es entender qué procesos fisiológicos ocurren para saber qué le está pasando a tu cuerpo.

–¿Todo el mundo puede afrontar una apnea?

–Sí. Todos los mamíferos están preparados. Todos tienen el reflejo de inmersión y eso provoca adaptación del organismo para ser más eficientes conservando oxígeno. Luego está el factor psicológico de estar aguantando la respiración. ¿Hay algún miedo más arraigado que el de ahogarte o quemarte? El objetivo es aislar esa parte irracional y ser capaz de entender qué está pasando para conseguir la relajación mental a través de la física.

–¿Qué le pasa al cuerpo?

–Tampoco me gusta contarlo todo, pero el cuerpo ahorra oxígeno, baja la frecuencia cardíaca, pero es una máquina eficiente.

-¿Qué es más poderoso lo físico o lo psicológico?

–Si tienes un buen estado físico, mejor, pero si eres capaz de tener la cabeza bien amueblada y dominar tus instintos tienes mucho ganado. Es más clave la capacidad mental que la física.

Juandi Alcázar, apneista y entrenador en el programa de Antena3 "El desafío" FOTOS: GONZALO PÉREZ

–¿Para qué se usa la apnea?

–La apnea es un deporte, hay quien compite para hacer marca. Está la estática, que es la que se hace en «El Desafío»; la dinámica, largos en una piscina o en profundidad. Es un deporte minoritario, pero hay competiciones a nivel mundial. Hay quien se introduce en la apnea para llevárselo a su vida diaria, por autocontrol, para tomar decisiones, para alejarse del ruido mental o para dormir mejor.

-¿Sería algo así con el mindfulness bajo el agua?

-Sí, algo así. Calmarse antes de tomar una decisión. Hay entrenamientos de élite que utilizan la apnea para trabajar la resistencia de dióxido de carbono o para producir cambios de metabolismo.

–¿Tiene efectos negativos?

–No, no hay ausencia de oxígeno en el cuerpo, pero es peligroso si no sabes hacerlo. De hecho, no descubrí los riesgos que había corrido hasta que hice mi primer curso de apnea.

–Ahora con la experiencia de «El Desafío», ¿de qué depende los resultados de cada concursante?

–En gran parte de lo a gusto que esté en el agua. Peleterio y Miró, por ejemplo, están muy en forma, pero incómodas en el agua. A Pujol y Jorge Sanz se les notaba a gusto.

Juandi Alcázar, apneista y entrenador en el programa de Antena3 "El desafía" FOTOS: GONZALO PÉREZ

–Jorge Sanz logró un súper récord con 4′37.

–Sí, la evolución fue brutal. Cuando comenzamos la formación y le contaba lo que le pasa al cuerpo, él me decía qué es lo peor que me puede pasar, ¿qué me desmaye y me sacas? Tuvo confianza plena e hizo un tiempo buenísimo.

–¿Cómo se prepara una apnea como la de «El Desafío»?

–Tenemos una semana y hacemos, según la agenda, pero unos tres entrenamientos. El primero suele ser mejor de lo esperado, porque todo el mundo piensa que se va a agobiar y vienen con las expectativas muy bajas. En el segundo llega el palo, porque supone más esfuerzo, la clave está en que nos vayamos adaptando desde las buenas sensaciones, no desde la pelea. Si estás a gusto y con buenos pensamientos es más fácil que aguantes. Y en la tercera es cuando se exige más. La evolución en general es grande. Luego, cuando sigues, llega un punto en el que te encuentras con un muro, porque tenemos nuestro límite fisiológico y que en tan pocos días no da tiempo a entrenar.

–¿Qué le ha sorprendido de los concursantes?

–Lo serio que se lo toman. Yo quería enfocarlo desde el tema de la seguridad y que no fuera un show y han sido muy agradecidos.