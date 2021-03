Debate el 2 de mayo en laSexta

Probablemente el próximo 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, sea el más adecuado para que se decida el voto en las próximas elecciones generales a la CAM del 4M. Y el momento decisivo tendrá lugar en laSexta y de la mano de la periodista Ana Pastor, encargada de presentar y moderar un debate entre los cinco candidatos de los cinco partidos con representación en la Asamblea de Madrid: Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos. No sólo la ubicación de la cita en el calendario es privilegiada, si no que por la circunstancia de que las elecciones se celebran el martes siguiente, la emisión debe acabar a medianoche para no incumplir la jornada de reflexión los partidos.

La Champions de la política

Sin embargo, ante la magnitud y trascendencia del evento, la cadena de Atresmedia no se amilana y lleva tiempo con los deberes hechos. El mismo día que Isabel Díaz Ayuso convocó los comicios, el engranaje informativo de laSexta se puso a trabajar, mientras que cadenas como TVE lo propuso para la misma fecha, pero no invitaron a los candidatos hasta este lunes. Gustavo Vázquez, subdirector de laSexta Noticias explica a LA RAZÓN que desde que surge la convocatoria «hay que ponerse en marcha, va en el ADN de laSexta. La dirección envió esas invitaciones a los candidatos, y empiezan a funcionar los departamentos de realización y de imagen para pensar sobre el nuevo reto que tenemos delante». El equipo es consciente de que se trata «de un evento que traspasa lo que es solo el debate, es un programa que para nosotros es la final de la Champions al deporte», explica Vázquez, que ya tiene una dilatada experiencia desde que en 2015 arrancasen este tipo de espacios en Atresmedia. «Eran siete candidatos, con atriles, la moderadora enfrente y los candidatos en semicírculo. Ya en 2017 empezamos con público y con pantallas detrás de los participantes». Con el proyecto en pleno apogeo, siguen mejorando teniendo en cuenta sus objetivos: «Tenemos claro lo que tiene que tener. Sobre todo una realización dinámica, que podamos ver la comunicación gestual de los candidatos y sus reacciones y con planos de escucha, que son sello de Atresmedia y de laSexta».

Siempre observando los protocolos en seguridad sanitaria, el debate del 2 de mayo será decisivo y, como siempre, «Ana Pastor se prepara y maneja los datos y trabaja en ello, en el contenido», asegura Gustavo Vázquez. La periodista, cara reconocible en los últimos debates de la cadena, explica que la finalidad de éste, «es que los ciudadanos puedan escuchar las propuestas de los partidos que se presentan». La escena política ha cambiado y según Pastor, «cada vez hay más formaciones, así que es muy interesante poder visualizar las diferencias y los matices dentro de cada bloque, a la derecha y la izquierda». La labor de la presentadora es vital para el buen desarrollo del programa e intentará «que debatan con respeto y se centren en los temas que más preocupan a la gente». La norma más importante: «Las buenas audiencias seguramente responden a un estilo muy particular de la cadena en la que las decisiones son de los periodistas. Los partidos políticos han aceptado que aquí los periodistas preguntamos y repreguntamos para que respondan», todo para conseguir, «que escuchemos propuestas concretas de los partidos en un momento decisivo sanitario, social y económicamente en mitad de la tercera ola de covid».