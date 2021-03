Javier Gutiérrez carga contra los reality shows

El formato de los reality shows vuelve a estar en tela de juicio tras las palabras del actor Javier Gutiérrez en una entrevista concedida a “Huffington Post”, en la que se despacha a gusto con programas como “Gran hermano” y confiesa que le parece que “deberían desaparecer de las cadenas de televisión”.

Así de contundente se expresó al hablar de lo que se puede ver hoy en la pequeña pantalla y de lo que eliminaría, y es que el actor fue claro al explicar que el formato de telerrealidad le provoca “sonrojo, pavor, estupor” y no entiende que “haya programas como “Gran Hermano” que lleguen a este país a la edición 25″. El peligro, resalta Gutiérrez, es que esos programas “sigan batiendo récords de audiencia” y en otros espacios, “sigamos elevando a la categoría de gente interesante a tipos o tipas sin oficio ni beneficio”, que, además, “sean iconos para la gente joven”.

Tras asegurar en la entrevista que “los reality shows me parece que deberían desaparecer de las cadenas de televisión”, ya ha recibido varias contestaciones de colaboradores habituales de este formato, como Nando Escribano y Miguel Frigenti. El primero explicó que no confunda “ver reality shows” con “que tenga como referentes a sus concursantes” y que lo considere como lo que es, “un programa de entretenimiento”. Por su parte, Frigenti, ha sido más directo y en su cuenta de Twitter contestó al actor: “Lo que provoca estupor y vergüenza es que a estas alturas siga habiendo personas que se creen de una superioridad intelectual y moral por no consumir determinados formatos de televisión”.