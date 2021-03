Verónica Forqué empuja a un reportero de “Viva la vida”

Momento de tensión el vivido entre la actriz Verónica Forqué y un reportero del espacio “VIva la vida” de Telecinco en el aeropuerto de Barajas. Mientras le empujaba le espetó: “No es el momento, ¿tú entiendes el español?”

Forqué, en la cola para solucionar unas cuestiones relativas a su viaje a Tenerife por motivos profesionales, vio venir al reportero del programa de Mediaset, y ya le avisó: “No, no, no”. Y sin que tan siquiera pudiera hacerle ninguna pregunta, le dijo en inglés “go away” (”vete”). Inmediatamente se puso delante de él y empujándole hacia atrás les dijo a todo el equipo: ¿“Tú entiendes el español”? y mientras agitaba los brazos frente a la cámara, repitió “go, go, go”.

El reportero intentó calmar los ánimos explicándole que tampoco hacía falta “que te pongas así”, y ella le explicó aún nerviosa que tenía problemas con los billetes. Y con una sonrisa le pidió al periodista: “No me molestes”. Tras un rato de conexión volvió delante de la cámara y justificó que “ya se me ha pasado el mal humor. Qué mal momento. No tengo el papelito para que me dejen volar. Y aunque el señor agente, hay unos muy monos y este es muy mono también, pero son muy tiesos. Claro, hacen bien, para que no nos colemos todo el mundo”.

“Esa coleta no le representa”

Siguió fijándose en el agente de la Policía Nacional del aeropuerto y soltó: “Esa coleta no le representa, la lleva mal hecha”. Volviendo al tema de su viaje certificó que actúan estos días en Tenerife con una obra de teatro y que “tengo el justificante pero lo he perdido” para poder volar. La actriz esperaba que su representante, Ramón, se lo hiciera llegar para seguir su viaje.

Lo cuenta @robert_calvo