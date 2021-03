Franganillo y Fortes contra el programa de Cintora: “Absolutamente impropio de TVE”

El programa que presenta Jesús Cintora, “Las cosas claras” vuelve a estar en el centro de la polémica tras la externalización que supuso éste en la televisión pública. En el programa del martes, un periodista del espacio de TVE prácticamente “encerró” a Mariano Rajoy con preguntas insistentes sobre su comparecencia hoy en el caso de la Caja B del Partido Popular. Varios trabajadores y compañeros de Cintora han levantado la voz para protestar por el reportaje.

Jesús Cintora repitió ese día una y otra vez el encuentro entre el insistente reportero y el ex presidente del Gobierno. El presentador del Telediario de TVE, Carlos Franganillo, ha sido una de las voces más claras, y en su cuenta de Twitter calificó de “absolutamente impropio de RTVE” lo ocurrido con Rajoy en el programa de Lacoproductora. El también periodista Marc Sala, de RNE, apuntó con ironía sobre el vídeo: “Esto no lo acabo de ver en la radiotelevisión pública”. Xabier Fortes, presentador del Canal 24 Horas, ha suscrito las críticas de sus compañeros, y añadió: “Así no. Somos la radiotelevisión pública. Esto no es periodismo, es otra cosa”.

Totalmente de acuerdo, Marc. Absolutamente impropio de RTVE. — Carlos Franganillo (@cfranganillo) March 24, 2021

Fernando Martínez, ex corresponsal en Berlín ha querido poner los calificativos de “vergonzoso e intolerable” las imágenes del programa de Cintora y ha matizado que le parecía “completamente indigno de una televisión pública. Qué estamos haciendo?”. Otro profesional, José Ramón Patterson han recalcado que “El Manual de Estilo de RTVE es claro: ‘Los profesionales de RTVE no deben ejercer la práctica de someter a cerco a personas que gozan de notoriedad social a fin de buscar declaraciones u obtener imágenes no autorizadas aunque se encuentren en lugares públicos (...)” y añadió el hashtag “#telebasura”.

Alejandro Caballero de “Informe Semanal” también ha querido dejar patente que lo ocurrido es fruto de “una imitación de prácticas que son ajenas a nuestra cultura de servicio público que ni siquiera es útil. Una consecuencia más de la externalización irregular de los servicios informativos de TVE”. En esa lñínea, Miguel Ángel Idígoras compartió que el acoso a Rajoy es “el momento exacto” en el que TVE se convirtió en Telecinco. Gemma Soriano y Verónica Chumillas, han comparado el formato con “Sálvame” o “Aquí hay tomate”.

“Ni los profesionales de RTVE como Marc Sala o Carlos Franganillo se tragan la basura sectaria de Enric Hernández y “Las cosas claras”, ha asegurado la portavoz adjunta del PP en el Congreso y responsable del grupo parlamentario en la comisión de RTVE, Macarena Montesinos. La política ha pedido la dimisión de Hernández.