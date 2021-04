Jordi Sánchez (“La que se avecina”) habla sobre sus 24 días de coma inducido: “Fue un horror”

El actor Jordi Sánchez, conocido por su papel del pescadero en “La que se avecina” ha pasado un auténtico calvario desde que dio positivo por coronavirus. Ahora, y tras abandonar el hospital después de mes y medio ingresado, 24 días en la UCI y un coma inducido, se encuentra recuperado y ha vuelto al trabajo, aunque asegura que “fue un horror” y que todavía tiene secuelas.

“Tenía muchísimas ganas de estar en mi casa” ha asegurado Sánchez a Hilario Pino en el programa “Más vale tarde” de laSexta, al que ha concedido su primera entrevista tras el trauma. El actor explicó que “el coma inducido es un horror, porque te levantas súper confundido y no sabes si tus delirios son reales o no”. Añadió que incluso tuvo que preguntar, “si este se ha muerto o sólo lo has soñado, un espanto”.

Explicó también que a los que están despiertos “es un horror para toda la familia, porque mi madre, mi pareja y mis hijos, pues es terrible, pero para el que está durmiendo cuando se despierta hay un estado de confusión tal que yo pensé que se había muerto mi hijo”. Según él, pensó un montón de cosas y todas “desagradables, no sé por qué me dio por ahí”, e ironizó con que “podía haber soñado que volaba, per no. Me dio por cosas malas”.

Hilario Pino quiso saber si al despertar había intentado averiguar qué era verdad y qué no de lo que había “soñado”. “Sí, pero me desperté muy triste y muy confundido, pero me han dicho que está descrito en medicina y se llama algo así como delirio de UCI”. En sus recuerdos, momentos como que “no podía escribir, no podía ni andar. Todo el mundo estaba muy feliz porque había despertado, pero yo no entendía nada. Pero yo no entendía nada, pero si estoy hecho un cuadro. Ellos estaban esperando a que me sacaran del coma y yo estaba desesperado porque estaba hecho un desastre”.

Explicó a continuación que tras despertar, “todo fue muy rápido, me puse a escribir en dos días, y a los cuatro ya andaba. Me he tirado un mes comiendo por una sonda anasogástrica y tenía unas ganas de comerme un arroz.. y ya me he comido unos cuantos. Estoy feliz de estar en casa, de andar por la montaña y de estar con mi familia y en mi sofá”.

Secuelas

“Estoy flojo de piernas aunque ando cinco o seis kilómetros cada día”, pero para la recuperación completa, “tengo que ir al fisio a coger más masa muscular porque ya estaba delgado por una dieta que hice por la serie que estaba grabando, “Señor dame paciencia”, y he perdido ocho kilos más”.

Explica que lo que le ha quedado de secuela es una “flojera general”, pero “cada día es mejor que el anterior, me voy a andar, a comprar, a todo... he tenido mucha suerte”, ha matizado.