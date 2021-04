La curiosa anécdota de Susana al responder la pregunta para ganar el bote de ‘Pasapalabra’ en 2015

Era un 11 de junio de 2015, ‘Pasapalabra’ aún se emitía en Telecinco y Christian Gálvez era el presentador. Ese día, la palabra ‘seto’ iba a hacer que Susana García, una salmantina licenciada en Traducción e Interpretación, logrará el bote y se llevara un premio de 450.000 euros, convirtiéndose hasta la fecha en el segundo premio más alto conseguido por una mujer en ‘Pasapalabra’, por detrás solo de Paz Herrera. Además, es la última mujer en haber ganado el bote.

26 segundo le quedaban, 24 aciertos y el presentador le preguntaba: “Tiempo, empieza por S, cercado de estacas altas entretejidas con ramas largas”. Su respuesta, ‘seto’, dio paso a un estallido de alegría y felicidad, mientras la protagonista ponía cara de incredulidad ante la hazaña que acaba de lograr. Casi seis años después de aquel acontecimiento, la protagonista ha hablado con ‘El Confidencial’ y ha contado una curiosa anécdota que hay tras aquella respuesta con la que ganó el bote de ‘Pasapalabra’.

“Yo estuve muy poco tiempo en ‘Pasapalabra’, pero cuando ya llevas ciertos programas empiezas a ver lo difícil que resulta el rosco. Yo en la última pregunta tenía una sola opción de respuesta. La definición era ‘Cercado de estacas altas entretejidas con ramas largas’ y yo dije ‘seto’. En ese momento cortaron y me dijeron que la respuesta no era correcta. Como ya es sabido por todos, en ocasiones, el equipo suele paralizar la grabación para comprobar algunas de las respuestas y aquel día las comprobaciones se alargaron durante media hora. Cuando retomamos la grabación, repetí la respuesta y me la dieron por válida. No me lo podía creer. Fue todo un subidón”, desveló al citado medio.

Algo similar sucedió con César Garrido, otro exconcursante de Pasapalabra’: se paró la grabación tras su última respuesta y finalmente se llevó el bote. Sobre esto, Susana responde: “Yo creo que es una maniobra habitual, pero la verdad es que nunca lo he comentado con nadie. En mi caso, es cierto que lo estuvieron comprobando porque ellos tenían otra palabra (’sebe’), sin embargo, mi respuesta también encajaba con la definición que había leído Christian. Ellos te dicen directamente ‘no’, y realmente das por hecho que no es válida, así que la alegría es inmensa cuando luego te dan por correcta tu respuesta. Yo creo que, tal vez, lo hacen para prepararlo todo y llamar a los familiares”.

¿Cuánto dinero se llevó Susana tras pagar los impuestos a Hacienda?

De los 450.000 euros del bote, la concursante se llevó “la mitad” tras pagar a Hacienda, es decir, alrededor de 200.000 euros. Con ese dinero, ha explicado que hizo un viaje a Italia con su familia: “Una parte lo hemos destinado a nuestras vacaciones, pero queda mucho para la educación de ellos. Lo guardamos por si el día de mañana querían estudiar una carrera. Hay que ser previsor porque, a veces, la vida viene mal dada y 200.000 euros no te permiten dejar de trabajar. A mí el bote me ha dado una tranquilidad muy grande”, afirmó.

Sobre los roscos de ‘Pasapalabra’ actuales opina que su dificultad “es extrema” y que ve “muy difícil que alguien pueda llevarse ahora el rosco”. El programa está viviendo en estos momentos un momento de éxito en Antena 3, donde Pablo Díaz sigue peleando por llevarse el bote, que ya supera los 1,5 millones de euros. El tinerfeño ha hecho historia en el programa, convirtiéndose en el concursante más longevo del programa tras haber participado en 200 programas de forma consecutiva.