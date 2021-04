Escucha la canción póstuma de Álex Casademunt

El pasado 3 de marzo, el cantante Álex Casademunt fallecía a los 39 años por un accidente de tráfico. Coincidiendo con el veinte aniversario de su carrera musical, el artista estaba preparando un nuevo trabajo discográfico que podrá verse en las próximas semanas. Como adelanto, su familia y la discográfica Sonogram Music han querido compartir con sus fans, el single “Otra oportunidad” que ha emocionado a todo el mundo.

“El pasado 03 de marzo de 2021 nos despertábamos con la fatídica noticia del fallecimiento en un accidente de tráfico de Alex Casademunt, artista que se ganó el cariño de todos nosotros tras su paso por la primera edición del programa Operación Triunfo y que, de alguna manera, seguirá formando parte de nuestras vidas”, explica la discográfica en una escueta nota.

Resalta también que su faceta de compositor es quizá “la menos conocida” pero que abarca decenas de temas compuestos por el joven. Dentro de poco se habrían cumplido veinte años de su carrera musical y estaba preparando un nuevo disco que podrá escucharse dentro de unas semanas, aseguran desde Sonogram Music, que adelanta hoy “Otra oportunidad”, “un tema que el artista grabó a dúo con su hermano Joan Casademunt, con quien ya había colaborado anteriormente y que también estará muy presente en este nuevo disco”

El tema póstumo del artista es una “canción de amor” aquél que todos sufrimos y en el que se pasan “por alto los errores, que cura las heridas y que siempre está dispuesto a cruzar las fronteras del no”. Es una balada, que, como explican en la nota, y sin pretenderlo, “suena a despedida”. Para componer el videoclip los editores se han valido de algunas imágenes de archivo del artista.

Muestras de cariño

Las respuestas de fans y amigos de Casademunt no se han hecho esperar y las muestras de cariño se cuentan por cientos en las redes sociales alabando el proyecto. Entre sus amigos, Chenoa, Natalia o Manu Tenorio han querido poner en valor el single. “Ya podéis escuchar la magia” ha escrito Chenoa en su Instagram.

Tenorio confiesa que ha podido “respirarte con esta canción” y ha pedido que alguien “me preste las palabras porque yo no las encuentro”. Por su parte, Alejandro Parre ha escrito: “Gracias por dejarnos este regalo. Que gran canción y que bien cantada por los dos . Me ha tocado mucho . Orgulloso de ti siempre “. La cantante Gisela ha recomendado a sus seguidores que han lo posible por no perderse “esta joya”, que considera “un regalo de la vida, sin más. Tan bella y tan talentosa como él. como ellos...”

Letra de “Otra oportunidad”

Cerrarse a llorar a escondidas

Lavarse la cara, fingir que no pasa nada

Y al salir, mostrarte mi mejor sonrisa

Tengo claro que lo nuestro se termina

Me vuelvo a sentar

Tú me miras en silencio

Te piensas que estoy bien

Y en realidad estoy tan muerto

Y alzas la voz

Dices que no

Que me quieres pero que sin mi estarás mejor

La vida no se mide por lo que tú respires

Sino por los momentos que te dejan sin aliento

Y tú fuiste el mejor

De todos, el más bello

Te vas y ya no queda más remedio

Solo dame una oportunidad, por favor

Que he pasado muchas cosas

Y ya sé que como tú no hay dos

Los errores del pasado solo pueden cambiar a mejor

Pero no te vayas, por favorSolo una más

Una sola oportunidad

Encerrarse a coser poco a poco las heridas

De este pobre corazón que no tiene solución

Y por más que te imagino en todos mis días

Tengo claro que ya no estás en mi vida

La vida no se mide por lo que tú respires

Sino por los momentos que te robaban el sueño

Y yo que era el mejor, de todos el primero

Te vas y ya no queda más remedio

Solo dame una oportunidad, por favor

Que he pasado muchas cosas

Y ya sé que como tú no hay dos

Los errores del pasado solo pueden cambiar a mejor

Pero no te vayas, por favor

Solo dame una oportunidad

Una oportunidad entre tú y yo

Los errores del pasado solo pueden cambiar a mejor

Pero no te vayas, por favor

Por favor

Solo una más

Una sola oportunidad

Cerrarse a llorar a escondidas