Eurovisión 2021: El actual campeón, Duncan Laurence, positivo por coronavirus

La catástrofe se va cerniendo sobre el Festival de Eurovisión de este año en Róterdam. Tras el positivo de un miembro de la delegación de Islandia y otro de Polonia, y la retirada del grupo islandés de la semifinal de manera presencial ya que uno de los integrantes del grupo Daði & Gagnamagnið, ahora la organización del Festival ha anunciado que desgraciadamente el ganador de la anterior edición (2019), Duncan Laurence, que tenía previsto actuar en directo en la final, ha dado positivo por coronavirus.

“Duncan Laurence, ganador del Festival de la Canción de Eurovisión 2019 para los Países Bajos y que estaba programado para actuar en vivo durante la Gran Final del sábado, dio positivo por COVID-19, confirmaron su gerencia y la emisora anfitriona”, reza el comunicado oficial. Según se ha podido saber, “Duncan tiene síntomas leves”, pero debido “al período mínimo de aislamiento de 7 días, Duncan no podrá actuar en vivo en el lugar Ahoy en Rotterdam”, aunque si han asegurado que “seguirá apareciendo en el espectáculo de una forma diferente”.

Es cierto que en las primeras pruebas y según la UER en los Países Bajos, “el lunes pasado, Duncan dio negativo en el Pabellón de Pruebas de Eurovisión, lo que le permitió acceder al recinto para su actuación en la primera Semifinal. El miércoles, mostró síntomas leves y luego, desafortunadamente, dio un resultado positivo en una prueba rápida de antígeno”.

“Por supuesto que estamos decepcionados, en primer lugar por Duncan, quien merece una actuación en vivo en nuestro propio escenario de Eurovisión después de su victoria de 2019 y el éxito mundial de Arcade”, dijo Sietse Bakker, Productor Ejecutivo. “No podríamos estar más orgullosos de su acto de apertura de la primera semifinal. ¡Por supuesto que le deseamos a Duncan una pronta recuperación!“, ha matizado

“Duncan está muy decepcionado, ha estado esperando esto durante dos años. Estamos muy contentos de que todavía se le vea en la final el sábado 22 de mayo”, dijeron desde su círculo. Según la organización, hasta el momento, se han realizado más de 24.400 pruebas entre el equipo, los voluntarios, los artistas, los miembros de la delegación y la prensa. En los resultados, solo 16 de ellos (0,06%) han arrojado resultados positivos. En la mayoría de los casos, eran de personas que no habían estado anteriormente en el lugar o que no habían estado allí recientemente. Hasta la fecha, no se ha rastreado de manera concluyente ninguna infección hasta el lugar del Festival.

Las redes sociales han conseguido que Duncan e Islandia sean trending topic, ya que los internautas han bromeado con la casualidad de que gane Islandia tras ofrecer un vídeo para su semifinal este jueves y cuando toque entregar el premio no estén en el escenario ni el grupo ganador, ni el actual vencedor para entregarlo.