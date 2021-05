Eurovisión 2021: ¿Qué países han ganado más veces el Festival?

La historia del Festival de Eurovisión nos es amarga. España lleva participando desde la actuación de la mítica Conchita Bautista en 1961, pero hemos conseguido quedar en 28 oportunidades entre los diez primeros y ganar sólo en dos ocasiones, en 1968 y 1969, y desde entonces, hace ya 52 años, hemos entrado en el triste grupo de países abandonados.

No hace falta ganar muchas veces para estar en cabeza de los vencedores de Eurovisión, crucemos los dedos de los pies por Blás Cantó, y desde 1956, cuando ganó Suiza en la primera edición del concurso, el país que más veces ha vencido es Irlanda con siete ocasiones (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996), la última con la canción folk “The Voice” interpretada por la bellísima Eimear Quinn.

Otro de los países más longevos en Eurovisión y también más prolífico en victorias es Suecia, que en sus 57 ocasiones (desde 1958) ha ganado en seis ocasiones (1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015), siendo la última ocasión con el tema “Héroes” que dio que hablar y consiguió 365 puntos (la tercera mayor puntuación en el festival y mayor en una semifinal con 217). El sueco Måns Zelmerlöw interpretó este tema pop que habla sobre el acoso escolar que el artista personificó en su pasado: “Nosotros somos los héroes de nuestro tiempo, pero bailamos con los demonios de nuestra mente”.

Con seis victorias se encuentra el grupo de países formado por Países Bajos, Reino Unido, Luxemburgo y Francia, que han ganado el Festival de Eurovisión en cinco ocasiones. En el año 1969 todavía podían empatar los países a puntos (18) y en esa ocasión lo hicieron España, con Salomé y su “Vivo cantando”, Reino Unido con Lulu interpretando “Boom Bang-a-Bang”, Francia, con “Un Jour, un enfant” de Frida Boccara y “De troubadour” de Lenny Kuhr representando a los Países Bajos.

Noruega y Dinamarca han ganado el festival tres veces y Suiza, España, Italia, Austria, Alemania y Ucrania forman el grupo de cola con dos victorias.

Gráfico con los países más exitosos en Eurovisión

Tal y como presenta el portal Bonusfinder España, nuestro país no sólo ha ganado sólo en dos ocasiones, si no que las votaciones nos han dejado en la estacada muchas más veces, incluso obteniendo cero votos. “Noruega encabeza la lista de los países que más veces (4) se ha ido para casa con las manos vacías. España ha participado en tres ocasiones con canciones que no las ha votado nadie, la primera ‘Llámame’, en 1962 interpretada por Víctor Balaguer, la segunda en 1965, titulada ‘¡Qué bueno, qué bueno!’, por Concha Bautista y la tercera, ‘Quién maneja’, en 1983 con Remedios Amaya”.