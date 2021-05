Blas Cantó: “Me he mostrado ante el mundo cuando más vulnerable me sentía”

Una vez aterrizado en España y tras la resaca del Festival de Eurovisión de este sábado pasado, el representante español, Blas Cantó, ha querido compartir en sus redes sociales con sus fans la experiencia vital aprendida tras participar en el certamen musical más importante del mundo. El español quedó en el puesto 24 de 26 participantes tras una gran actuación y puesta en escena.

“Convertí el dolor en música y la música hizo que mi corazón latiera de nuevo”, así ha comenzado el artista su confesión a sus fans, y también a aquellos que no le apoyaron. Según Cantó, “este viaje por Eurovisión me ha enseñado que la disciplina es la única herramienta para mantener una carrera”, reconociendo así la gran plataforma que es actuar ante más de 200 millones de personas.

En una dedicatoria especial a todos los que pusieron su ilusión en su candidatura, Blas ha querido agradecerles el regalo: " Me habéis regalado “el momento” de mi vida. He representado a España, mi país, durante dos años seguidos. Es algo que soñaba cuando era un niño, y una vez más, el Universo quiso concederme el deseo”. Incluso con su positividad natural, el cantante ha conseguido reconocer que el Festival, “es probablemente ha sido el reto más difícil de toda mi vida.

En cuanto a su experiencia vital, Cantó confiesa cómo se sintió: “Me he mostrado ante el mundo cuando más vulnerable me sentía, tratando de contener mis emociones en cada instante; desde que me levantaba de la cama hasta la hora de dormir”. Y aprovechó para reafirmarse y hacer un planteamiento a sus seguidores: “Siempre he sido un libro abierto, y si mi historia le ha ayudado a alguien en algún rincón del planeta, me siento más que satisfecho”.

Sus últimas palabras están dedicadas a sus sentimientos más profundos y relacionadas con el tema que nos representó en Eurovisión: " Madre de mi alma, madre de mi vida, madre de mi corazón... lo hicimos. Y nada ni nadie puede borrarlo”.