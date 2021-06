Sonsoles, la “hembra deseada” que recita poemas sexuales en la televisión de Castilla y León

Choteo con la inocencia y el aburrimiento en una televisión regional como la de Castilla y León. Un tuit se ha viralizado ya que tras esa premisa se ocultaba Sonsoles Soto Mories, una mujer de Ávila que presentaba un libro, pero que al azar abrió por “Erectos deseos mañaneros para Sonsoles, hembra deseada”.

Era un día más de promoción y Sonsoles acude al programa de La 8, la segunda cadena de la televisión de Castilla y León, “8 Magacine Ávila”. Ana Agustín, la presentadora del espacio le pidió que leyese uno de los poemas contenidos en su nuevo libro “Creando Almas”, segundo poemario. Agustín alabó su elección arbitraria de la página elegida por Sonsoles, e incluso se lo matiza con un “a veces el azar es bueno”. Poco imaginaba la presentadora en qué lío se iba a meter junto a su invitada.

“Es que hay unos poemas que me han dedicado unos poetas... y se queréis lo puedo leer”, decía dubitativa Soto, pero Ana Agustín espoleaba: “Venga vale”. “Es que lo he abierto por aquí”, decía la señora, mientras la presentadora se volvía impaciente diciendo, “pues bien por ahí”. No se enfoca a la entrevistadora, pero debió cambiarle la cara solo con oir el título del poema: “Erectos deseos mañaneros para Sonsoles, hembra deseada”.

“Nos volveremos ángeles sin cuerpo / Sonsoles Soto Mories. Sólo quisiera abrir tus provocativas piernas para acceder al húmedo tesoro de tu vulva y absorber tu clítoris (...) penetrar en tu vagina con mi lengua rígida…/”, son algunas de las perlas que fue declamando la poetisa y continuó con “Y luego, todavía mojado por la eyaculación, manosear tus senos como un pervertido, mamar ávido tus pezones mordisqueándolos”.

Al terminar de leer, Sonsoles explicó que el poema se lo dedicaba “un poeta que ya murió, Manuel y es un poco subido de tono, pero he abierto por ahí”. Pasado el mal trago seguro que la promoción le sirve a Sonsoles.