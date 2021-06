Maneskin: primero drogas y ahora acusados de plagio

Está claro que ganar Eurovisión tiene mucha proyección, pero eso mismo te sitúa en el disparadero de teorías, soflamas y acusaciones varias. Si bien ni siquiera hizo falta que terminara el Festival para que acusaran al vocalista, Damiano David, del grupo vencedor, Maneskin, de haber consumido droga durante las votaciones, ahora es un grupo de música holandés el que apunta en la dirección del plagio por su tema ganador en Róterdam.

“Zitti E Buoni” la canción que gracias al televoto les dio la victoria en el Festival del pasado 22 de mayo es, según el vocalista del grupo holandés The Vendettas, Joris Lissens, un plagio clarísimo de “You Want It, You’ve got it” (“Lo quieres lo tienes”), tema grabado en 1994. Durante una intervención del cantante en el programa holandés RTL 4 aseguró que el éxito italiano, “suena como nuestra canción. La pregunta ahora es si es ‘Esto es plagio. Estos jóvenes naturalmente no aún nacido en la época de nuestro grupo. Pero como decía Maneskin, ‘el rock and roll nunca muere’ “.

Los usuarios de internet han publicado posts en los que se ponen ambas canciones una encima de la otra para poder compararlas, y algunos han decidido darle la razón al holandés. El grupo italiano todavía no se ha pronunciado al respecto. Juzguen ustedes.

Maneskin- Zitti E Buoni”

The Vendettas- You Want It, You’ve got it